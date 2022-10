Borsa Italiana oggi 19 ottobre 2022: Ftse Mib chiude a -0,22%. Tenaris e Leonardo in vetta

Poco movimento su Borsa Italiana nella seduta di metà settimana. Il Ftse Mib, come da previsioni, ha aperto gli scambi in leggero rialzo, ma successivamente ha cancellato il verde portandosi sulla parità per poi passare su un leggero rosso nel pomeriggio (chiusura a -0,22 per cento a quota 21472 punti). Nonostante la situazione da calma piatta, sul principale indice di Borsa Italiana non sono mancate le quotate che si sono messi in evidenza con variazioni di prezzo anche di una certa entità sia al rialzo che al ribasso. Per quello che riguarda i titoli più in vista, ad occupare la vetta del paniere di riferimento di Piazza Affari sono state Leonardo e Tenaris. Per quanto concerne invece i ribassi, a fare peggio sono state Nexi e Inwit. Poco movimento sulle azioni Telecom Italia che invece ieri erano state le protagoniste assolute della seduta.

Spostandoci dal Ftse Mib al Mid Cap, segnaliamo l’andamento molto incerto del Monte dei Paschi (terzo giorno di aumento di capitale). La quotata senese ha segnato variazioni frazionali.

Borsa Italiana Oggi 19 ottobre 2022: pre market

Cosa attendersi dall’apertura delle contrattazioni su Borsa Italiana oggi 19 ottobre 2022? A dominare saranno gli acquisti oppure le vendite? Nelle prime due sessioni della settimana, Piazza Affari ha registrato un forte apprezzamento ed è altamente probabile che l’impostazione al rialzo possa proseguire anche nella seduta di oggi. Questo è lo scenario delineato dai futures sul Ftse Mib e supportato dal contesto di riferimento.

La borsa di Wall Street ha infatti mandato in archivio la seduta di ieri con tutti gli indici tinti di verde. Nel dettaglio il Dow Jones ha messo a segno una progressione dell’1,12 per cento attestandosi a 30.524 punti, l’S&P 500 ha chiuso con una progressione dell’1,14 per cento a 3.720 punti e il Nasdaq ha registrato un rialzo dello 0,9 per cento a 10.772 punti. Tra i titoli del settore tech attenzione massima su Netflix che ha pubblicato una trimestrale migliore delle attese. Il colosso dello streaming ha infatti chiuso il terzo trimestre 2022 con ricavi pari a 7,93 miliardi di dollari, in aumento del 5,9 per cento rispetto ai 7,48 miliardi dello stesso periodo di un anno fa e con un aumento delle sottoscrizioni di nuovi abbonamenti per complessivi 2,41 milioni di utenti. Tale dato è stato nettamente superiore all’aumento di un milione che erano stato indicato dal management di Netflix in occasione della pubblicazione dei conti del secondo trimestre 2022. Nota stonata dall’utile netto che si è attestato a quota 1,4 miliardi di dollari, in leggero calo rispetto agli 1,45 miliardi di dollari che erano stati contabilizzati nel terzo trimestre del 2021.

Il rialzo messo a segno ieri dalla borsa di Wall Street non è stato però sufficiente a spingere sul verde intenso il mercato azionario nipponico. La piazza di Tokyo ha infatti chiuso la seduta di oggi con l’indice Nikkei 225 in rialzo di un modesto 0,3 per cento a quota 27257 punti.

Borsa Italiana Oggi 19 ottobre 2022: titoli su cui investire

Ci sono quotate da tenere d’occhio sul Ftse Mib oggi? La risposta è affermativa. Almeno due big di primo piano del paniere di riferimento di Piazza Affari potrebbero registrare variazioni di prezzo interessanti. Stiamo parlando di Telecom Italia e di Eni.

L’ex monopolista ha chiuso la seduta di ieri con un forte balzo in avanti grazie alle indiscrezioni di stampa sulla possibile esecuzione di un’OPA. Ci sono buone probabilità che la volatilità sulle azioni TIM possa restare molto alta anche oggi.

Per quello che riguarda Eni, invece, a fare da catalizzatore potrebbe essere la pubblicazione del consensus sui conti del terzo trimestre 2022. Il colosso del settore petrolifero dovrebbe aver chiuso il periodo di riferimento con un utile operativo adjusted di 4,87 miliardi di euro e un utile netto adjusted pari a 3,21 miliardi di euro. Per quello che invece riguarda la produzione, essa dovrebbe attestarsi a quota 1,59 milioni di barili equivalenti al giorno.

Fuori dal Ftse Mib, faro acceso sempre sulle azioni MPS (Mid Cap). La banca senese è impegnata in un difficile aumento di capitale da cui dipende il suo stesso futuro (operazione qualificata come altamente diluitiva da Consob).

