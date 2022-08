Borsa Italiana Oggi 2 agosto 2022: Ftse Mib in rosso, Saipem sul fondo

Andamento in linea con le attese per le borsa di Milano nella seduta di oggi 2 agosto 2022. Il Ftse Mib ha infatti avviato le contrattazioni con un segno rosso scendendo in area 22300 punti per poi allargare leggermente il passivo nel corso delle fasi successive.

A pesare maggiormente sul paniere di riferimento di Piazza Affari sono quotate come Saipem, Diasorin e Amplifon che evidenziano un ribasso di oltre il 3 per cento. I segni positivi non mancano ma la loro intensità è limitata. Per la cronaca in vetta al Ftse Mib troviamo Iveco e Leonardo.

Vediamo un pò di numeri per meglio inquadrare la situazione: alle ore 13,30 il Ftse Mib evidenzia una flessione dello 0,94 per cento a quota 22222 punti.

La lista delle quotate migliori della seduta di oggi comprende:

Iveco: +1,32 per cento a 5,84 euro

Leonardo: +1,21 per cento a 9,38 euro

Banco BPM: +1 per cento a 2,53 euro

Tra i titoli che invece sono alle prese con i ribassi più consistenti segnaliamo:

Saipem: -3,8 per cento a 0,81 euro

Amplifon: -3,5 per cento a 31,31 euro

Diasorin: -3,25 per cento a 131,1 euro

Borsa Italiana oggi 2 agosto 2022: pre market

Cosa c’è da attendersi dall’apertura di Borsa Italiana di oggi 2 agosto 2022? Dopo la fortissima volatilità di ieri (il Ftse Mib è arrivato a guadagnare oltre il 2 per cento ma poi ha chiuso praticamente poco sopra la parità), c’è molta attesa tra gli investitori per quello che invece potrebbe accadere nella seduta odierna. Come sempre per tracciare stime sul possibile andamento del Ftse Mib, ricorriamo a due strade complementari: analisi dell’impostazione dei futures e studio delle performance messe a segno dai tradizionali mercati di riferimento dell’azionariato europeo (borsa di Tokyo oggi e Wall Street nella sessione di ieri.

Per quello che riguarda il primo punto, si nota una prevalenza dell’impostazione al ribasso. Questo è un segnale tangibile circa la possibilità che il Ftse Mib possa aprire gli scambi in calo. Il contesto di riferimento, supporta questa ipotesi. Da un lato, infatti, abbiamo la borsa di Tokyo che ha mandato in archivio le contrattazioni con il paniere Nikkei in ribasso dell’1,4 per cento a quota 27594 punti mentre dall’altro abbiamo la borsa di Wall Street che ha invece chiuso la seduta di ieri con l’indice Dow Jones in calo dello 0,14 per cento a 32798 punti, l’S&P 500 in ribasso dello 0,28 per cento a quota 4.119 punti e il Nasdaq che ha lasciato sul parterre lo 0,18 per cento scendendo a quota 12.369 punti.

Borsa Italiana Oggi 2 agosto 2022: titoli più interessanti

Quali sono le quotate che oggi potrebbero evidenziare i movimenti di prezzo più consistenti? Rispondere a questo interrogativo già prima dell’apertura degli scambi, significa potersi posizionare in modo attivo sull’azionariato italiano.

A titoli da tenere d’occhio nella seduta di oggi sono essenzialmente tre: Generali Assicurazioni, Stellantis e Saipem. Per quello che riguarda Generali a fare da driver potrebbe essere la pubblicazione dei conti del primo semestre 2022 avvenuta nel pre market. Ne abbiamo parlato in questo articolo dove abbiamo esaminato le varie voci dei risultati trimestrali.

Per quanto riguarda invece Stellantis, una certa visibilità sul titolo automotive ci potrebbe essere a seguito della diffusione dei dati sulle immatricolazioni auto in Italia nel mese di luglio. Ieri sera il Ministero dei Trasporti ha reso noto che a luglio sono state immatricolate 109.580 vetture, in calo dello 0,9 per cento rispetto ai 110,5mila veicoli venduti nello stesso periodo dello scorso anno. In questo contesto, Stellantis ha venduto 38.400 unità, in contrazione del 3,6 per cento rispetto alle quasi 40mila vetture vendute a luglio 2021.

Per finire nella lista dei titoli potenzialmente interessanti della seduta abbiamo Saipem. La quotata engineering ha reso noto oggi l’avvenuta acquisizione di un nuovo contratto E&C offshore in Italia per un valore di circa 300 milioni di euro.

