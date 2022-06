Borsa Italiana Oggi 2 giugno 2022: Ftse Mib a +0,6%. Vendite su A2A e Saipem

La borsa di Milano ha aperto la seduta di oggi 2 giugno con un leggero segno verde, come da attese. Anche a causa della festività della Repubblica, il ritmo degli scambi è stato più contratto rispetto al solito. L’avvio positivo ha trovato poi conferma anche nelle fasi successive.

Nonostante una situazione generale improntata alla tranquillità, sul Ftse Mib non sono mancati titoli che invece hanno registrato variazioni di prezzo di un certo interesse. Al rialzo, come emerge dai dati di fine seduta, è stata Moncler a dettare legge. Al ribasso, invece, a spiccare è stato il rosso di Saipem

Ecco i numeri definitivi della seduta: alle ore 17,30 il Ftse Mib registrava un rialzo dello 0,6 per cento a quota 24426 punti. Il grafico in basso rispecchia l’andamento del derivato Italy40 e può essere usato per impostare la propria strategia operativa.

La lista delle quotate migliori della seduta di oggi ha compreso:

Moncler: +3,05 per cento a 46,26 euro

Interpump: +2,83 per cento a 43,58 euro

Diasorin: +2,6 per cento a 124,05 euro

Tra i titoli in ribasso, invece, a fare peggio sono:

Saipem: -1,86 per cento a 5,29 euro

A2A: -1,07 per cento a 1,52 euro

Hera: -0,83 per cento a 3,38 euro

Per investire sulle quotate che oggi sono alle prese con le variazioni di prezzo più significative, prova il CFD trading. Scegliendo un broker come Plus500 avrai subito la demo gratuita da 50mila euro per imparare a comprare e vendere CFD azioni senza rischi. Prendi il tuo account demo Plus500 seguendo il link in basso.

Borsa Italiana oggi 2 giugno 2022: pre market

Come abbiamo avuto modo di evidenziare in un post di ieri, nella sessione di oggi 2 giugno, festa della Repubblica, Borsa Italiana sarà normalmente aperta. Ad essere chiuso sarà invece il mercato after-hours che osserverà un turno di stop anche nella giornata di domani.

Ciò premesso vediamo quali sono le prospettive dell’azionariato italiano in questa giornata che si annuncia a ranghi ridotti nonostante, come sarà chiarito successivamente, i titoli di un certo interesse non manchino.

Stando alle indicazione dei futures sul Ftse Mib, il paniere di riferimento di Piazza Affari dovrebbe aprire gli scambi senza grandi variazioni. Che possa essere l’incertezza a dare un’impronta alla sessione di oggi è un’ipotesi supportata anche dal contesto di riferimento. Sia la borsa di Tokyo nella seduta di oggi che quella di Wall Street nella sessione di ieri, hanno infatti archiviato le rispettive contrattazioni con variazioni di prezzo deboli.

Vediamo più nel dettaglio. La borsa del Giappone ha chiuso la seduta con il Nikkei in ribasso dello 0,14 per cento a 27420 punti. Leggera tendenza negativa anche a Wall Street che ha archiviato le contrattazioni con il Dow Jones in calo dello 0,54 per cento a 32813 punti, l’S&P 500 in flessione dello 0,75 per cento a quota 4101 punti e il paniere tech Nasdaq Composite in ribasso dello 0,72 per cento sotto i 12000 punti.

Le variazioni di prezzo che sono state registrate dall’azionariato Usa possono essere sfruttate per investire attraverso uno strumento derivato come i CFD (Contratti per Differenza). A tal riguardo ribadiamo la necessità di operare solo con broker autorizzati e affidabili come ad esempio eToro (qui trovi le opinioni 2022 aggiornate). Scegliendo questa piattaforma è possibile avere subito la demo gratuita da 100 mila euro virtuali con la quale fare pratica senza correre il rischio di rimetterci soldi veri.

Borsa Italiana Oggi 2 giugno 2022: titoli più interessanti

Quali sono le quotate da tenere d’occhio nella seduta di oggi? Rispondere a questa domanda già prima dell’apertura delle contrattazioni significa avere tutto il tempo necessario per posizionarsi in modo potenzialmente profittevole.

A dispetto del clima quasi festivo dovuto alla Festa della Repubblica, oggi ci sono almeno 3 titoli da tenere monitorare (tutti del Ftse Mib).

Iniziamo con Stellantis. La quotata del settore automotive potrebbe essere condizionata dalla pubblicazione dei dati sulle immatricolazioni auto in Italia avvenuta ieri sera dopo la chiusura degli scambi. Il Ministero dei Trasporti ha comunicato che nel mese di maggio in Italia risultano essere state immatricolate 121.299 vetture, in calo del 15,1 per cento rispetto ai 143mila veicoli venduti nello stesso periodo dello scorso anno. Male il mercato in generale ma male anche Stellantis che, sempre a maggio, ha immatricolato 47.500 unità, in ribasso del 15,6 per cento rispetto alle oltre 56mila vetture vendute a maggio 2021.

Altro titolo da tenere d’occhio è BPER Banca. In questo caso a fare da driver oggi potrebbe essere il via libera arrivato Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato al progetto di acquisizione di Banca Carige. Stando all’ente l’operazione risulta essere neutra rispetto alla posizione già detenuta da BPER Banca nelle province della Sardegna poichè è prevista la cessione a Banco Desio del 100 per cento degli sportelli di Carige oggetto di acquisizione.

Ricordiamo che per sfruttare questi driver e investire sui titoli interessati puoi operare con eToro. Scegliendo questo broker è possibile fare trading online sulle azioni a zero commissioni. In più eToro consente di iniziare ad operare a partire da un deposito di partenza molto basso: appena 50 dollari.

Con eToro puoi fare trading online sulle azioni senza commissioni>>>clicca qui per saperne di più

Infine, terzo titolo del Ftse Mib da monitorare è Saipem. La quotata engineering ha chiuso la seduta di ieri con un ribasso del 4,1 per cento. La domanda, scontata, da porsi oggi non può che essere: ci sarà una prosecuzione del ribasso oppure sul titolo scatteranno i fisiologici acquisti di rimbalzo? Staremo a vedere cosa succederà.