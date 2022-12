Borsa Italiana Oggi 23 dicembre 2022: Ftse Mib chiude a +0,27%, azioni Telecom Italia in testa

Seduta all’insegna della tranquillità per la borsa di Milano. Come da attese il Ftse Mib si è fin da subito mosso sulla parità senza alcun sussulto rilevante. Probabilmente gli investitori avevano già il pensiero rivolto alle imminenti festività di Natale (il 26 dicembre la borsa resta chiusa per festività). Detto questo, a metà seduta il Ftse Mib era attestato a 23890 punti con un rialzo poco più che frazionale rispetto alla chiusura di ieri. A fine seduta, invece, il paniere di riferimento era 23877 punti.

Solitamente quando ci sono variazioni così contenute si può ipotizzare che non ci siano titoli in movimento. E invece sul paniere di riferimento non sono mancate le quotate che hanno registrato movimenti di prezzo di una certa intensità. Per quello che riguarda i titoli migliori, a brillare sono state Telecom Italia e Leonardo. Al ribasso, invece, si sono messe in evidenza STM e Ferrari. Precisiamo, comunque, che l’entità dei segni rossi oggi è stata molto contenuta (nessun titolo a fine seduta perdeva l’1 per cento.

Borsa Italiana oggi 23 dicembre 2022: previsioni apertura

Cosa attendersi dalla borsa di Milano nell’ultima seduta settimanale di scambi prima della pausa natalizia? Dopo il ribasso di ieri, gli investitori torneranno a comprare oppure continuerà a prevalere un sentiment ribassista? E quali potrebbero essere le quotate da tenere d’occhio? Per dare una risposta a tutte queste domande è necessario analizzare l’impostazione dei futures tenendo anche conto delle performance che sono state messe a segno dai mercati di riferimento (ossia Tokyo nella seduta di oggi e Wall Street nella giornata di ieri).

Iniziamo quindi dai futures sul Ftse Mib che consentono di avere il polso della situazione nel pre-market. I contratti derivati sono impostati al rialzo e questo è un primi concreto segnale circa la possibilità che il listino possa aprire in verde. A differenza di tante altre occasioni, però, il contesto non è particolarmente di aiuto, anzi. Sia la borsa di Tokyo che quella di Wall Street hanno infatti mandato in archivio le rispettive sedute con un secco ribasso. Il mercato azionario nipponico ha archiviato la giornata con il Nikkei 225 in calo dell’1 per cento a quota 26235 punti. Il ribasso di Tokyo è stato frutto dello sbandamento che ieri ha caratterizzato la borsa di Wall Street.

Il rally di Natale della borsa Usa si è rivelato un calvario. Nella giornata di ieri il Dow Jones ha rimediato un ribasso dell’1,05 per cento a quota 32.027 punti, lo Standard & Poor’s 500 ha lasciato sul parterre l’1,45 per cento a 3.822 punti e il Nasdaq ha chiuso con un rosso del 2,18 per cento precipitando a 10.476 punti. Se il paniere dei titoli tech ha sbandato così tanto è stato a causa di alcuni profondi ribassi che hanno caratterizzato quotate di primo piano. E’ stato questo il caso di Tesla che, allungando ancora di più la striscia negativa da tempo in atto, ha chiuso la seduta con un rosso dell’8,88 per cento. Tesla chiuderà il 2022 con un primato negativo poco invidiabile: avere registrato una delle performance peggiori di tutto l’S&P 500.

C’è però anche il rovescio della medaglia: oggi le azioni Tesla possono essere comprate a buon prezzo. Il problema è capire se da ora in poi ci sarà un rialzo oppure se saranno sempre le vendite a a caratterizzare il titolo.

Borsa Italiana Oggi 23 dicembre 2022: titoli su cui investire

Domanda: ci sono quotate che oggi potrebbero registrare movimenti di prezzo interessanti? La risposta è affermativa. Nonostante il clima quasi festivo, a Piazza Affari non mancano le quotate da tenere d’occhio.

Regali di Natale potrebbero arrivare da Stellantis, BPER Banca e Unipol.

Per quello che riguarda il colosso dell’automotive, è stata ufficializzata l’acquisizione di aiMotive, azienda ungherese che è attiva nello sviluppo di soluzioni avanzate per l’intelligenza artificiale e di software per la guida autonoma. Secondo quanto affermato dal management della quotata italo-francese, questa acquisizione segna un passo importante verso il raggiungimento degli obiettivi del piano Dare Forward 2023. Le buone notizie per Stellantis non si fermano qui (il regalo di Natale è doppio). La società ha infatti annunciato di aver avviato assieme a Faurecia, una società del gruppo Forvia, e Michelin, una trattativa esclusiva per l’acquisizione da parte di Stellantis di una considerevole quota di partecipazione in Symbio, azienda leader nel settore della mobilità a idrogeno a zero emissioni.

Insomma tra auto a guida autonoma e mobilità ecosostenibile, è evidente che Stellantis stia guardando al futuro.

Gli altri due titoli da tenere d’occhio oggi fanno parte del settore bancario. Si tratta di BPER Banca Unipol. La quotata modenese ha reso noto di aver rinnovato gli accordi di bancassurance con il gruppo Unipol per la distribuzione delle polizze assicurative ramo Vita e ramo Danni delle compagnie Arca Vita, Arca Assicurazioni e Arca Vita International e dei prodotti salute di UniSalute. La notizia rafforza i legami tra le due quotate e potrebbe condizionarne la performance di borsa.

