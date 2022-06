Borsa Italiana Oggi 23 giugno 2022: Ftse Mib passa in verde. Situazione drammatica per Saipem

Mattinata a doppia faccia per la borsa di Milano. A una prima parte della seduta caratterizzata da vendite molto forti (alle ore 10,00 sul Ftse Mib non c’era un solo titolo in rialzo) ha poi fatto seguito una seconda parte contraddistinta dal predominio dei verdi. Il cambio di traiettoria è avvenuto in prossimità del giro di boa delle ore 12,00.

Tra le quotate che più di tutte hanno permesso al paniere di riferimento di portarsi in verde e cancellare il passivo della prima parte della mattina ci sono Amplifon, FinecoBank e Italgas. Ovviamente restano numerosi i rossi con Saipem che, dopo la batosta di ieri, anche oggi sembra essere in balia delle vendite. In ribasso anche BPER Banca e Pirelli.

Vediamo adesso i numeri della giornata: alle ore 13,30 il Ftse Mib evidenzia un rialzo dello 0,5 per cento a quota 21910 punti. Il grafico in basso rispecchia l’andamento del derivato Italy40 e può essere usato per impostare la propria strategia trading intraday.

La lista delle quotate migliori della seduta è la seguente:

Amplifon: +5,3 per cento a 28,12 euro

FinecoBank: +2,86 per cento a 11,85 euro

Italgas: +2,82 per cento a 5,28 euro

Per quello che riguarda i rossi a fare peggio sono:

Saipem: -8,6 per cento a 30,13 euro

BPER Banca: -2,07 per cento a 1,67 euro

Pirelli: -1,93 per cento a 4,12 euro

Borsa Italiana Oggi 23 giugno 2022: previsioni apertura

Come sarà l’apertura di scambi nella penultima seduta settimanale di contrattazioni? Dopo il secco rosso di ieri, oggi 23 giugno 2022 sarà il giorno del riscatto oppure proseguirà il trend al ribasso? Per rispondere a queste domande procederemo nelle due solite direzione: analisi sull’andamento dei futures sul Ftse Mib e studio delle performance che sono state messe a segno dai tradizionali mercati di riferimento della borsa di Milano ossia Tokyo (seduta di oggi) e Wall Street (sessione di ieri).

Iniziamo dai futures sul Ftse Mib sembrano essere intonati su un leggero rosso. Tale indicazione è il primo indizio circa la possibilità che oggi Piazza Affari possa aprire la seduta in calo. L’ipotesi ribasso frazionale è anche supportata dai dati di chiusura di Tokyo e New York. La borsa nipponica ha mandato in archivio la sessione di oggi con il Nikkei in progressione di un risicato 0,06 per cento a quota 26170 punti. Clima molto incerto anche a Wall Street dopo la seduta di ieri si è chiusa con l’indice Dow Jones in calo dello 0,15 per cento a 30.483 punti; l’S&P 500 in ribasso dello 0,13 per cento a 3.760 punti e il Nasdaq che ha lasciato sul parterre lo 0,15 per cento chiudendo a 11.053 punti.

L’andamento della borsa Usa è stato condizionato dalle parole del numero uno della FED Jerome Powell, il quale ha fornito delle rassicurazioni sulla sostenibilità della crescita economica degli Stati Uniti e ha confermato che è intenzione della banca centrale Usa riuscire a raggiungere l’obiettivo di una rapida riduzione dell’inflazione. Le parole molto placate di Powell (il governatore non ha escluso una recessione) non sono piaciute al mercato che invece che invece si attendeva indicazioni rassicuranti per poter premere sull’acceleratore. La prudenza del numero uno della FED, invece, ha spinto gli indici Usa in una sorta di limbo e i dati di chiusura dell’azionariato Usa non hanno fatto altro che riflettere questa situazione inattesa.

Borsa Italiana Oggi 23 giugno 2022: titoli da tenere d’occhio

Inutile dire che la quotata che più di tutte deve essere tenuta d’occhio sul Ftse Mib nella seduta di oggi è Saipem. Il titolo del settore oil è reduce dal tracollo di ieri ed è quindi logico attendersi un certo movimento anche nella sessione di oggi. La domanda da porsi è semplicemente una: le azioni Saipem rimbalzeranno oppure a proseguire sarà il trend al ribasso? Staremo a vedere.

Oltre a Saipem altra quotata da tenere d’occhio è Monte dei Paschi. La banca senese ha reso noto il piano industriale 2022-2026. La società stima un utile ante imposte pari a 705 milioni di euro nel 2024 e 909 milioni nel 2026. L’utile netto, invece, si dovrebbe attestare a quota 1,003 miliardi al 2024 e a 833 milioni al 2026. Nel piano industriale di MPS c’è anche un riferimento ai dividendi. L’obiettivo è quello di tornare a distribuire dividendi a partire dall’esercizio 2025 (quindi nel 2026). Il management di MPS ha indicato come pay-out il 30 per cento nel 2025-2026.

