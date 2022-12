Borsa Italiana Oggi 27 dicembre 2022: Ftse Mib piatto. Moncler e Saipem brillano in vetta

Tutto come nelle previsioni a Piazza Affari oggi 27 dicembre 2022 almeno fino all’apertura della borsa di Wall Street. Il Ftse Mib ha infatti aperto gli scambi con un leggero verde che poi si è consolidato nel corso delle fasi successive. Alle ore 10,30 il paniere di riferimento di Piazza Affari segnava una progressione dello 0,26 per cento a quota 29939 punti. Nel primo pomeriggio, il rialzo si era però attenuato per poi sparire nel tutto dopo l’apertura della borsa di Wall Street. Nelle ore conclusive della sessione odierna, il paniere di riferimento di Piazza Affari si è come adagiato sulla parità per poi chiudere in leggero ribasso (-0,09 per cento a 23855 punti il dato finale).

Nonostante la situazione da calma piatta, le quotate interessanti non sono mancate. Ci sono stati infatti titoli come ad esempio Moncler e Saipem che hanno registrato apprezzamenti anche di un certo livello mentre, per quello che riguarda le peggiori della seduta, sono state ERG e Recordati d evidenziare le performance peggiori (la prima ha lasciato sul parterre oltre il 2 per cento).

Fuori dal Ftse Mib segnaliamo il calo dell’1 per cento evidenziato dal Monte dei Paschi.

Borsa Italiana oggi 27 dicembre 2022: previsioni apertura

Cosa attendersi dalla Borsa di Milano nella seduta di oggi 27 dicembre 2022? Dopo la pausa per festività di ieri (giorno di Santo Stefano) a prevalere saranno gli acquisti oppure le vendite? Indipendentemente da quello che sarà il trend del Ftse Mib, una cosa è certa: per la seduta di oggi (come pure per quelle dei prossimi giorni fino alla fine dell’anno) è bene non attendersi grandi oscillazioni di prezzo. Complice il periodo festivo, infatti, le notizie price sensitive sono pochissime e inoltre va considerato il fatto che per tutta la settimana corrente la sessione di trading after hours di Borsa Italiana è chiusa per festività.

Ciò premesso, le stime in vista dell’apertura delle contrattazioni nella sessione di oggi sono positive. I futures sul Ftse Mib sono infatti orientati al rialzo e questo è un segnale concreto circa la possibilità che Piazza Affari possa aprire gli scambi in verde. L‘ipotesi rialzista è anche supportata dalle performance che sono state messe a segno dai mercati di riferimento (Tokyo nella seduta di oggi e Wall Street nella sessione di venerdì 23 dicembre).

Iniziamo dal Sol Levante. La borsa del Giappone ha mandato in archivio la sessione di martedì con il Nikkei 225 in rialzo dello 0,16 per cento a quota 26.448 punti. Il verde della borsa di Tokyo è stato ispirato dalla performance moderatamente positiva che Wall Street aveva messo a segno venerdì scorso. Nel dettaglio la borsa americana aveva chiuso l’ultima seduta prima della pausa natalizia con il Dow Jones avanti dello 0,53 per cento a 33.204 punti, l’S&P 500 in rialzo dello 0,59 per cento a 3.845 punti e il Nasdaq in progressione dello 0,21 per cento a quota 10.498 punti.

Borsa Italiana oggi 27 dicembre 2022: su quali titoli esporsi?

La borsa di Milano sarà anche il clima festivo ma i titoli su cui esporsi non sembrano mancare. Per quello che riguarda la giornata di oggi, ci sono ben 3 quotate che potrebbero offrire spunti interessanti. Di queste 2 fanno parte del Ftse Mib. I titoli in questione sono Enel, Leonardo e MPS. Vediamo nel dettaglio quali sono i catalizzatori che potrebbero condizionare questi titoli.

Per quanto concerne Enel, a fare da driver oggi potrebbe essere la notizia della sottoscrizione con un pool di istituzioni finanziarie di una linea di credito revolving da 12 miliardi di euro dedicata alle esigenze di copertura dei collaterali per le attività di trading sui mercati dell’energia di Enel e Enel Global Trading. Per quello che invece riguarda Leonardo a dare visibilità è la notizia relativa alla decisione delDipartimento della Difesa USA di esercitare l’opzione per la produzione e la consegna del quarto lotto di 26 elicotteri TH-73A, per un valore di 110,5 milioni di dollari (una buona notizia per il titolo italiano).

Infine abbiamo Monte dei Paschi (Mid Cap) che ha dichiarato di aver ricevuto la decisione finale della BCE riguardante i requisiti patrimoniali da soddisfare a partire dal primo gennaio 2023. Nel dettaglio, la banca deve rispettare un requisito patrimoniale SREP complessivo del 10,75 per cento, mentre Il requisito minimo complessivo in termini di CET 1 ratio è pari all’8,8 per cento. Alla data del 30 settembre 2022, Monte dei Paschi aveva un Common Equity Tier 1 ratio del 15,7 per cento.

