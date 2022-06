Borsa Italiana Oggi 27 giugno 2022: Ftse Mib chiude a -0,86%, Generali pesante

Previsioni rispettate a Piazza Affari nella seduta di oggi 27 giugno 2022 ma solo fino a metà mattinata. Il Ftse Mib ha infatti avviato gli scambi posizionandosi in area 22300 punti per poi passare in leggero rosso a partire dalle 10,30 e restare negativo per tutto il pomeriggio.

L’andamento del paniere di riferimento della borsa di Milano, inizialmente ispirato al rally messo a segno venerdì da Wall Street, è stato poi zavorrato dalle forti vendite che hanno interessato titoli come Nexi e Generali. Le quotate in rialzo non sono mancate con Campari e e Prysmian che hanno segnato le performance migliori.

Vediamo un pò di numeri per meglio tenere il polso della giornata.

Alle ore 17,30 il Ftse Mib evidenziava un ribasso dello 0,87 per cento a quota 21928 punti. Il grafico in basso consente di farsi un’idea sulla performance intraday del paniere di riferimento di Piazza Affari.

La lista delle quotate migliori della seduta di oggi è stata la seguente:

Saipem: +43,94 per cento a 1,79 euro

Prysmian: +1,05 per cento a 27,59 euro

Campari: +0,7 per cento a 10,09 euro

Tra i titoli che invece sono stati alle prese con i ribassi più ampi segnaliamo:

Saipem diritti: -26,41 per cento a 16,52 euro

Generali Assicurazioni: -3,03 per cento a 15,52 euro

Nexi: -2,73 per cento a 8,05 euro

Borsa Italiana oggi 27 giugno 2022: previsioni apertura

La nuova Ottava di Borsa Italiana si dovrebbe aprire all’insegna del verde. Questa è la previsione che può essere fatta analizzando l’andamento dei futures sul Ftse Mib e tenendo anche conto delle performance che sono state messe a segno dai mercati punti di riferimento dell’azionariato europeo (Wall Street nella sessione di venerdì 24 giugno e Tokyo nella seduta di oggi).

Vediamo nel dettaglio come si configura il contesto di riferimento. La borsa di Wall Street ha chiuso la seduta di venerdì con il Dow Jones in rialzo del 2,68 per cento a 31.501 punti, l’S&P 500 avanti del 3,06 per cento a 3.912 punti e il Nasdaq che ha messo a segno un balzo del 3,34 per cento salendo a quota 11.608 punti. Tra i singoli titoli della borsa Usa a brillare sono state le quotate del settore bancario con Goldman Sachs e Jp Morgan che hanno messo a segno una progressione del 5,78 per cento e del 2,99 per cento. Impressionante anche il balzo delle azioni Zendesk che hanno chiuso avanti del 28,3 per cento salendo a quota 74,33 dollari grazie all’ufficializzazione della notizie relativa alla decisione di un gruppo di aziende attive nel private equity, guidate da Hellman & Friedman e Permira, di rilevare il controllo dell’azienda operante nella produzione di software per un ammontare pari a 19,2 miliardi di dollari (ovvero 77,5 dollari per azione).

Spostandoci invece sul listino della borsa nipponica, il Nikkei 225 ha chiuso la seduta con un rialzo dell’1,45 per cento a quota 26872 punti.

Borsa Italiana Oggi 24 giugno 2022: titoli da tenere d’occhio

E vediamo adesso quali sono le quotate da tenere d’occhio nella sessione di oggi. Come siamo sempre soliti ripetere conoscere i titoli potenzialmente più interessanti già prima dell’avvio degli scambi significa avere tutto il tempo necessario per posizionarsi in modo profittevole.

Le quotate da attenzione oggi sono due: BPER Banca e Saipem. La prima potrebbe essere condizionata dalla decisione degli analisti di Moody’s di migliorare tutti i rating dell’istituto. Nel dettaglio, il Baseline Credit Assessment (BCA) e il rating a lungo termine sui depositi sono stati aumentati di un gradino rispetto alla precedente valutazione salendo rispettivamente a Ba1 e Baa2. Il rating a lungo termine sul debito senior unsecured e il rating emittente sono stati invece oggetto di un upgrade a Ba1 (in entrambi i casi 2 notch rispetto a quella che era la precedente valutazione). Le buone notizie per BPER Banca, però, non si fermano qui perchè l’outlook sulla quotata è stato rivisto al rialzo a positivo (era stabile in precedenza).

Per quello che riguarda Saipem, invece, a fare da driver può essere l’avvio dell’aumento di capitale da 2 miliardi di euro (per approfondire si può leggere questo articolo). La quotata engineering è reduce da tre sedute disastrose.