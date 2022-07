Borsa Italiana Oggi 27 luglio 2022: Milano conferma segno positivo +0,40%, bene Unicredit e Saipem

La Borsa Italiana apre positiva nella giornata di oggi, seguendo il trend che ha ispirato tutte le principali piazze finanziarie europee in un contesto caratterizzato dall’ingresso nel vivo della stagione delle trimestrali e dall’attesa sulla riunione della Fed, che nella serata renderà note quali sono le sue decisioni sul fronte della politica monetaria.

Mentre scriviamo il FTSE MIB conferma a metà mattina una tendenza positiva con + 0,40%, rallentando così rispetto al ritmo di prima mattina, che l’aveva vista sfiorare l’apprezzamento per un punto percentuale.

Titoli più in vista di oggi: Unicredit vola dopo la trimestrale

Su tutti i titoli da tenere sotto controllo oggi, spicca la prestazione di Unicredit dopo la pubblicazione della trimestrale superiore alle attese.

Di fatti, escludendo l’impatto della Russia, l’utile netto di Unicredit nel trimestre è stato pari a 1,5 miliardi di euro, con generazione organica di capitale pari a 67 punti base nel trimestre e con CET1 Ratio del 15,73 per cento.

Nella parte alta del conto economico troviamo ricavi netti pari a 4,4 miliardi, in rialzo del 12,5% anno su anno, con una buona redditività in tutte le aree geografiche in cui è presente il gruppo bancario, e con sostegno della crescita del margine netto di interesse attestatosi a 2,3 miliardi, e dalla diminuzione delle rettifiche su crediti che riflette la solida qualità dell’attivo. Passando ai costi, quelli operativi sono diminuiti del 4,4% anno su anno.

Per quanto concerne le esposizioni deteriorate lorde, l’ammontare a fine periodo è pari a 13,9 miliardi, composte soprattutto da inadempienze probabili (Utp) che beneficeranno ulteriormente dell’accordo di partnership con Prelios in Italia per la gestione specializzata di crediti utp.

Avvio con botto anche per Saipem

L’avvio con il botto è anche per Saipem, dopo la pubblicazione dei conti semestrali. Dopo aver ridotto la perdita a 130 milioni e aumentato i ricavi del 39% oltre i 4,43 miliardi di euro il gruppo ha infatti ribadito gli obiettivi per l’anno in corso previsti nel Piano 2022-2028, con oltre 500 milioni di margine operativo lordo e un indebitamento finanziario netto post Ifrs-16 di circa 800 milioni di euro.

Ricordiamo ai nostri lettori che oggi è possibile fare trading online su azioni come quelle di Unicredit e Saipem senza dover pagare commissioni. A garantire questa possibilità è il broker eToro che consente anche di iniziare ad operare a partire da un deposito minimo di partenza di soli 50 dollari!

Clicca qui per aprire un conto eToro e fare trading online sulle azioni a zero commissioni>>>