Borsa Italiana Oggi 7 novembre 2022: Ftse Mib chiude a +0,9%, rally di Telecom Italia

Tutto sommato l’andamento di Borsa Italiana Oggi è stata in linea con quelle che erano le attese della vigilia. Il Ftse Mib ha infatti avviato le contrattazioni con un leggero verde che si è consolidato nel corso delle fasi successive. Nulla di eccezionale ma quanto basta per permettere al paniere di riferimento di non farsi travolgere dall’imperante clima di incertezza in vista delle oramai prossime elezioni di midterm che si terranno negli Stati Uniti proprio nel corso di questa settimana.

Ad ogni modo, dopo una mattinata sottotono, il paniere di riferimento di Piazza Affari ha rafforzato il verde chiudendo poi a 23493 punti, in rialzo dello 0,9 per cento rispetto a venerdì.

Tra le quotate meglio comprate ci sono state Telecom Italia e Iveco mentre, per quello che riguarda i titoli più in affanno, a fare peggio sono state Unicredit e Snam. Fuori dal Ftse Mib segnaliamo il recupero del Monte dei Paschi di Siena che, dopo una serie di sedute negative, oggi ha chiuso avanti dell’11 per cento.

Borsa Italiana oggi 7 novembre 2022: pre market

Cosa attendersi dall’apertura di contrattazioni di Piazza Affari nella seduta di oggi 7 novembre? Ci sarà una prevalenza di segni positivi oppure saranno le vendite a caratterizzare l’andamento del Ftse Mib? Per rispondere a queste domande è necessario tenere d’occhio l’andamento dei futures sul paniere di riferimento e quindi considerare la performance che sono state messe a segno dai mercati di riferimento dell’azionariato europeo ossia Tokyo (seduta di oggi) e Wall Street (sessione di ieri).

Per quello che riguarda i futures, la loro impostazione è verde. Questo è un segnale concreto circa la possibilità che oggi Piazza Affari possa partire da un rialzo. L’ipotesi rialzista è supportata anche dal contesto di riferimento con il quale gli investitori oggi si troveranno a fare i conti. Quando la borsa di Tokyo quanto quella di Wall Street hanno infatti archiviato le rispettive sedute con un rialzo. Più nel dettaglio, la borsa del Giappone ha chiuso la prima seduta della settimana con il Nikkei 225 avanti dell’1,21 per cento a quota 27.528 punti. A New York, invece, la sessione di venerdì si era chiusa con il Dow Jones in rialzo dell’1,26 per cento a 32.403 punti, l’S&P 500 in flessione dell’1,36 per cento a 3.771 punti e il Nasdaq avanti dell’1,28 per cento a quota 10.475 punti.

Borsa Italiana Oggi 7 novembre 2022: titoli più interessanti

Quali sono le quotate che oggi 7 novembre conviene tenere d’occhio in vista dell’apertura delle contrattazioni? Come già avvenuto la scorsa Ottava, anche nella settimana corrente a farla da padrone saranno le tante trimestrali in uscita. A tal riguardo per oggi è prevista l’approvazione dei conti trimestrali di BPER Banca (Ftse Mib) e di Anima Holding e Fincantieri (Mid Cap).

Solitamente i titoli interessati dalla pubblicazione dei conti trimestrali, tendono a registrare variazioni di prezzo sia nella fase precedente la diffusione dei risultati che dopo.

Oltre alle quotate che convocheranno i rispettivi consigli di amministrazione per l’approvazione dei conti, è da tenere d’occhio anche Generali. Il Leone di Trieste, mediante il suo marchio portoghese Tranquilidade, ha reso noto di aver raggiunto un accordo in Portogallo con il gruppo CTT, società attiva nei servizi postali per la distribuzione di polizze Vita e Danni attraverso la rete CTT. All’accordo di partnership sarà affiancata l’acquisizione da parte di Generali di una partecipazione in Banco CTT.

