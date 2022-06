Borsa Italiana Oggi 8 giugno 2022: Ftse Mib in rosso, BPER Banca in vetta

Il rialzo previsto nel pre-market di Piazza Affari è durato pochissimi minuti. Contrariamente a quelle che erano le previsioni della vigilia, infatti, il paniere di riferimento della borsa di Milano ha si aperto gli scambi sul verde ma, nel giro di pochissimo, si è poi portato sul segno negativo. Intendiamoci: la situazione sull’azionario di Borsa Italiana è molto tranquilla (anche perchè cresce l’attesa per l’esito del meeting BCE di domani 9 giugno, ma a spuntarla, perlomeno in questa prima fase di scambi, sono i rossi.

Ad appesantire il Ftse Mib è, in particolare, una quotata del settore bancario come Finecobank. Sempre una quotata del comparto banche (e questo è un aspetto singolare) è in vetta al paniere di riferimento (si tratta di BPER Banca).

Ciò premesso, alle ore 13,30, il Ftse Mib registra un ribasso dello 0,34 per cento a quota 24282 punti. Il grafico in basso (Italy 40) descrive proprio il repentino passaggio da una apertura in leggero rialzo al segno rosso.

La lista delle quotate migliori dopo metà seduta è la seguente:

BPER Banca: +4,14 per cento a 1,95 euro

Stellantis: +1,04 per cento a 14 euro

Prysmian: +0,9 per cento a 29,6 euro

Per quello che riguarda le quotate più in affanno, invece, a fare peggio sono:

FinecoBank: -1,94 per cento a 12,62 euro

Banca Generali: -1,79 per cento a 31,26 euro

Moncler: -1,72 per cento a 45 euro

Borsa Italiana Oggi 8 giugno 2022: previsioni apertura

Previsioni incoraggianti in vista dell’apertura delle contrattazioni a Piazza Affari nella seduta di oggi 8 giugno 2022. Stando all’orientamento dei futures sul Ftse Mib, è altamente probabile che il paniere di riferimento della borsa di Milano possa aprire gli scambi sul verde. Lo scenario rialzista è anche supportato dal contesto di riferimento.

Sia la borsa di Tokyo nella seduta di oggi che quella di Wall Street nella sessione di ieri, hanno infatti archiviato gli scambi con rialzi anche di una certa consistenza. Nel dettaglio, la piazza nipponica ha mandato in archivio la giornata con il Nikkei 225 in rialzo dell’1,04 per cento a quota 28.234 punti (massimi di seduta). Andamento positivo anche per la piazza americana che invece ha chiuso la seduta di ieri con l’indice Dow Jones in flessione dello 0,8 per cento a 33.180 punti, l’S&P 500 in rialzo dello 0,95 per cento a 4.161 punti e il Nasdaq che, dopo una lunga scia di giornate negative, è riuscito a risalire dello 0,94 per cento a 12.175 punti (ma la performance del paniere dei titoli tech Usa su base annua resta fortemente negativa).

Borsa Italiana Oggi 8 giugno 2022: titoli su cui investire

Quali sono le quotate da tenere d’occhio in vista dell’apertura degli scambi su Borsa Italiana oggi 8 giugno 2022? A livello settoriale, come del resto già avvenuto nei giorni scorsi, è il comparto oil a dover essere attenzionato. Il fatto che le quotazioni del petrolio siano stabili in area 120 dollari al barile, potrebbe offrire ottima visibilità anche ai titoli italiano legati all’oil. Da tenere d’occhio quindi le azioni Eni, ma anche le Saipem e le Tenaris.

Oltre su questi titoli suggeriamo di avere un occhio di riguardo per Generali Assicurazioni. La compagnia assicuratrice friulana ha reso noto che Roberta Neri ha declinato l’invito ad accettare l’incarico di sostituzione del dimissionario Francesco Gaetano Caltagirone nel consiglio di amministrazione della società. Alla luce del “no” della Neri, il consiglio di amministrazione del Leone di Trieste ha deciso di assegnare al comitato per le nomine l’incarico di proporre una nuova candidatura.

