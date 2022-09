Borsa Italiana Oggi 9 settembre 2022: Ftse Mib in rally. Volano FinecoBank e Intesa Sanpaolo

Giornata effervescente per la borsa di Milano. Come da attese, infatti, il Ftse Mib ha aperto l’ultima seduta della settimana in forte rialzo consolidando il segno positivo nel corso delle fasi successive. In pratica, a fine seduta, la stragrande maggioranza dei titoli era tinta di verde e, in alcuni casi, i rialzi sono stati davvero notevoli.

Questa è stata la situazione di FinecoBank e Intesa SP, le due quotate che si sono in vetta al paniere di riferimento. Apprezzabile anche la progressione di Telecom Italia ma, in questo caso, a determinare il verde intenso è stato un classico rimbalzo successivo a violente contrazioni (quella di ieri e di mercoledì scorso).

Vediamo adesso un pò di numeri per meglio avere percezione della situazione odierna. In chiusura di scambi, il Ftse Mib registrava una progressione dell’1,92 per cento a quota 22094 punti.

L’elenco delle quotate migliori ha compreso:

Intesa SP: +5,33 per cento a quota 1,83 euro

FinecoBank: +5,02 per cento a 11,72 euro

Tenaris: +4,98 per cento a 14,03 euro

Molto stringata la lista dei titoli che invece si muovono in ribasso che ha compreso:

Recordati: -0,88 per cento a 40,63 euro

Leonardo: -0,65 per cento a 7,66 euro

Borsa Italiana Oggi 9 settembre 2022: previsioni apertura

Cosa attendersi dall’apertura di contrattazioni nell’ultima seduta della settimana di Piazza Affari? Ci sarà una prevalenza dei segni positivi oppure a condizionare il trend saranno le vendite? Rispondere oggi a questa domanda è ancora più complesso alla luce dello strappo deciso ieri dalla Banca Centrale Europea. Per la prima volta dalla nascita dell’Euro, infatti, l’EuroTower ha optato per un aumento dei tassi di riferimento di 75 punti.

Un rialzo storico che è stato giustificato alla luce della necessità di provare a arginare la corsa dell’inflazione. Ieri, in scia alle decisioni di Francoforte, il Ftse Mib ha chiuso la seduta con un verde sostenuto dalla corsa dei titoli del settore bancario. La progressione finale, però, è arrivata solo dopo una serie di forti oscillazioni che dimostrano quanto sia alto il livello di incertezza che si respira sui mercati.

Premesso questo, vediamo adesso quale è il contesto di riferimento con il quale gli investitori che operano su Piazza Affari dovranno fare i conti. Iniziamo dall’Asia. La borsa di Tokyo ha chiuso l’ultima seduta della settimana con il Nikkei in rialzo dello 0,5 per cento a quota 28214 punti. L’apprezzamento della borsa del Giappone è stato sostenuto dalla buona prestazione messa a segno ieri da Wall Street. La piazza americana, dopo il verde di mercoledì, ha chiuso la seduta di ieri con l’indice Dow Jones avanti dello 0,61 per cento a 31.775 punti, lo Standard & Poor’s 500 in progressione dello 0,66 per cento a 4.006 punti e il paniere dei titoli tech Nasdaq che ha messo in cassaforte lo 0,6 per cento a 11.862 punti).

L’agenda macro di oggi non prevede significativi market mover in uscita.

Borsa Italiana oggi 9 settembre 2022: titoli da monitorare

Quali sono le quotate da tenere d’occhio in vista dell’apertura di Piazza Affari? Oggettivamente non ci sono grandi spunti sulle singole quotate e allora è necessario andare a guardare alla cronaca di ieri. La seduta di borsa di giovedì, infatti, si è chiusa con due indicazioni contrastanti: il collasso delle azioni Telecom Italia e il rally dei titoli del settore bancario.

Le azioni dell’ex monopolista sono in una fase molto difficile. Già mercoledì i prezzi erano scesi sotto quota 1,2 euro. Considerando che il titolo, nel corso dell’ultimo mese, ha perso quasi il 10 per cento, viene spontaneo chiedersi se ci sarà o no un rimbalzo.

Diametralmente opposta la situazione del settore bancario. Nella seduta di ieri quotate come Unicredit e Banco BPM hanno chiuso in vetta al maniere di riferimento di Piazza Affari grazie ad uno sprint finale. La domanda di oggi è ovvia: il tentativo di rialzo del settore bancario proseguirà ancora oppure quello che si è visto ieri era solo un fuoco di paglia e quindi già oggi scatteranno i realizzi?

Come dimostrano le vicende di Telecom Italia e di molti bancari, anche se le notizie mancano, è sempre possibile riuscire a trovare spunti interessanti magari guardando alla situazione precedente.

