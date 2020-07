Borsa Italiana oggi 30 luglio 2020: Ftse Mib a picco, affondano Eni e Saipem

© iStockPhoto

Il Ftse Mib crolla poco sopra i 19100 punti. Seduta disastrosa per tutti i titoli: nessuna quotata in verde

Borsa Italiana ha rispettato le attese del pre-market e il Ftse Mib ha registrato subito un movimento ribassista che si è poi progressivamente allargato fino a trasformarsi in un vero e proprio crollo. L'intensità delle vendite è stata così forte da portare il Ftse Mib fino a poco sopra i 19100 punti. Il sell-off ha trovato facile sponda nei dati sul PIL della Germania. Il Prodotto Interno Lordo tedesco ha segnato, nel primo trimestre 2020, un calo del 10 per cento a causa dell'emergenza coronavirus.

I titoli che oggi hanno registrato un violento ribasso sono tantissimi. Con le vendite che si sono intensificate nella parte finale della seduta, nessun titolo del paniere di riferimento è riuscito a restare verde.

Il grafico seguente riproduce l'andamento del Ftse Mib in tempo reale.

Le vendite si sono accanite, in modo particolare, su titoli oil e bancari. Ecco lo specchietto delle tre peggiori quotate di oggi 30 luglio 2020.

Saipem: -7,12 per cento a 1,821 euro (già ieri il titolo era crollato per effetto della trimestrale)

Eni: -6,93 per cento a 7,82 (a pesare sono state la semestrale e la revisione della politica dei dividendi)

Banco BPM: -5,82 per cento a 1,27 euro

Borsa Italiana oggi 30 luglio 2020: previsioni apertura

Una leggera variazione negativa: è questo lo scenario che, stando alle indicazioni dei futures e alle previsioni degli analisti, dovrebbe caratterizzare l'apertura di contrattazioni di Borsa Italiana oggi 30 luglio. Stesso trend dovrebbe essere seguito anche dalle altre borse europee in scia alle decisioni con cui iera sera la Federal Reserve ha confermato i tassi di riferimento al livello attuale.

L'assenza di novità dal Fomc FED, quindi, dovrebbe privare i mercati europeei, Borsa Italiana compresa, di ogni spunto significativo.

Del resto la borsa di Tokyo, punto di riferimento per le piazze del Vecchio Continente, ha chiuso la penultima seduta della settimana senza grandi variazioni di rilievo. Il Nikkei, infatti, ha registrato una flessione dello 0,26 per cento a quota 22339 punti.

E per quello che riguarda Wall Street? La borsa americana ha archiato la seduta in zona positiva con l'indice Dow Jones avanti dello 0,61 per cento a 26.540 punti, l'S&P500 in rialzo dell'1,24 per cento a 3.258 punti e il Nasdaq che ha fatto meglio di tutti mettendo a segno una progressione dell'1,35 per cento a quota 10.543 punti.

Borsa Italiana Oggi 30 Luglio 2020: titoli più interessanti

Come di consueto forniamo la lista di quelle azioni che, in apertura di scambi, potrebbero registrare variazioni di prezzo anche di un certo livello. Ricordiamo che per investire in borsa (sia azioni che indici) non è per forza necessario comprare e vendere titoli.

Tornando all'argomento del paragrafo, tra i titoli che oggi 30 luglio potrebbero registrare movimenti dei rispettivi prezzi ci sono: Generali, Enel e Eni. Cosa hanno in comune queste società? Per rispondere a questa domanda è sufficiente dare un occhio al calendario trimestrali 2020 di Borsa Italiana. Tutte e tre le quotate indicate hanno pubblicato i conti del primo semestre tra ieri sera (Enel) e questa mattina nel premarket (Generali e Eni).

Oltre alle azioni citate, anche altri titoli come Saipem, UBI Banca e Intesa Sanpaolo sono da tenere d'occhio. Saipem potrebbe oggi rimbalzare dopo la disastrosa seduta di ieri causata dalla bocciatura da parte del mercato dei conti trimestrali. Per quello che inece riguarda UBI Banca e Intesa Sanpaolo, l'elemento di visibilità continua ad essere rappresentato dall'OPS lanciata dalla banca guidata da Messina. Come noto già l'altro ieri sera l'offerta aveva raggiunto i target di adesione spianando la strada alla fusione tra Intesa Sanpaolo e UBI Banca. Secondo alcuni analisti la positiva conclusione dell'operazione potrebbe adesso aprire la porta a nuove operazioni di aggregazione tra le banche italiane.

