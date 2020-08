Borsa Italiana Oggi 27 agosto 2020: la scena è tutta per le azioni Mediobanca

© Shutterstock

L'attesa per il discorso di Powell (FED) potrebbe condizionare l'apertura della borsa di Milano. Ecco le aziono più interessanti

Massima incertezza su quello che potrebbe essere il trend di Borsa Italiana in avvio di contrattazioni oggi 27 agosto 2020. Stando alle indicazioni dei futures, è possibile che Piazza Affari apre la seduta con variazioni minime sia nel caso di prevalenza delle vendite che nel caso opposto.

Il contesto di riferimento vede la borsa di Wall Street aver chiuso la seduta di metà settimana con l'indice Dow Jones in progressione dello 0,3 per cento a quota 28.332 punti, l'S&P 500 avanti dell'1,02 per cento a quota 3.479 punti (per il paniere nuovo massimo storico a quota 3.481 punti) e il Nasdaq aver aver archiviato la giornata con una variazione positiva dell'1,73 per cento a quota 11665 punti dopo aver raggiunto il nuovo massimo storico a 11672 punti. Sia l'S&P 500 che il Nasdaq, quindi, hanno consolidato il trend fortemente rialzista aggiornando, ancora una volta, quelli che sono i rispettivi livelli massimi.

Completamente diversa l'aria in Giappone. La borsa di Tokyo ha infatti archiviato la seduta di oggi con il Nikkei in ribasso dello 0,35 per cento a quota 23209 punti.

A prescindere da quello che sarà il colore di apertura del Ftse Mib, è altamente probabile che i mercati, non solo quello italiano, oggi siano destinati a fare i conti con le parole del governatore della FED Powell. C'è infatti molta attesa sul discorso del numero uno della Federal Reserve.

Borsa Italiana Oggi 27 agosto 2020: titoli più interessanti

Come di consueto in questo paragrafo faremo riferimento a quei titoli che, dal nostro punto di vista, oggi hanno le carte in regola per poter registrare variazioni di prezzo interessanti. Prima di scendere nel dettaglio, ricordiamo che per investire in borsa non serve per forza comprare titoli. E' possibile investire in azioni senza diventare azionisti, operando attraverso il CFD Trading. Se vuoi imparare a fare trading sulle azioni del Ftse Mib attraverso i contratti per differenza, puoi partire dal comodo conto demo gratuito che broker autorizzati, come ad esempio eToro (qui trovi recensione e opinioni) ti mettono a disposizione. Con eToro, inoltre, non sono previste commissioni nel trading sulle azioni.

Dicevamo delle azioni che oggi 27 agosto 2020 si potrebbero mettere in luce con movimenti significativi. Una menzione particolare spetta certamente a Mediobanca. Il titolo di Piazzetta Cuccia potrebbe registrare movimenti interessanti a seguito del via libera dato dalla BCE per l'aumento della partecipazione di Delfin, la holding di Leonardo Del Vecchio, dall'attuale 9,99 per cento al 19,99 per cento.

Oltre Mediobanca, tra i titoli da tenere d'occhio nella seduta di oggi c'è anche Telecom Italia. Ieri è stata una grande giornata per le azioni TIM che hanno messo a segno un balzo molto consistente in scia alle indiscrezioni sulla rete unica.

Tra gli altri titoli da tenere d'cchio ci sono anche Intesa Sanpaolo e UBI Banca. Secondo le ultime comunicazioni di Borsa Italiana, nell'ambito dell'obbligo di riacquisto di azioni UBI da parte di Intesa, risultano essere state presentate richieste per complessive 1.842.998 azioni, pari all'1,641% dei titoli oggetto dell'operazione (dati riferiti ai primi tre giorni).