Borsa Italiana Oggi 15 settembre 2020: FCA e Exor volano, Ftse Mib negativo

© iStockPhoto

Prevalenza di segni negativi sul Ftse Mib ma Fiat Chrysler e Exor volano grazie alle novità sulla fusione con Peugeot

Borsa Italiana oggi 15 settembre conferma il trend già emerso nella prima di Ottava. Il Ftse Mib, infatti, dopo un timido sussulto registrato poco dopo l'avvio degli scambi, è passato leggermente in negativo consolidandosi sotto i 19800 punti.

Nonostante la leggera flessione, comunque, sul paniere di riferimento di Piazza Affari non mancano i titoli in grande spolvero. Tra le quotate migliori ci sono Fiat Chrysler Automobiles e Exor della galassia del Lingotto (evidente l'impatto delle novità in merito alla fusione con Peugeot). Il forte rialzo messo a segno dai due titoli viene però annullato ai fini dell'economia complessiva del Ftse Mib dai forti ribassi di Banca Generali e di BPER Banca.

Nel grafico in basso è riportato l'andamento in tempo reale del Ftse Mib.

Tra i titoli migliori della giornata ci sono:

FCA: +5,18 per cento a 10,5 euro

Exor: +2,93 per cento a 50,54 euro

Leonardo: +1,31 per cento a 5,58 euro

La lista dei titoli peggiori, invece, comprende:

Banca Generali: -3 per cento a 26,58 euro

BPER Banca: -1,83 per cento a 2,15 euro

Azimut Holding: -1,58 per cento a 16,20 euro

Borsa Italiana Oggi 15 settembre 2020: previsioni apertura

Il forte rialzo rimediato ieri dalla borsa di Wall Street non dovrebbe condizionare l'apertura di Borsa Italiana. Stando alle indicazioni dei futures, Piazza Affari oggi 15 settembre dovrebbe aprire gli scambi senza significative variazioni di prezzo. Pochi anche i titoli che potrebbero registrarre movimenti importanti ma di questo parlermo successivamente.

Iniziamo con il contesto di riferimento che vede la borsa di Tokyo aver chiuso la seconda seduta della settimana in ribasso e Wall Street aver archiviato la prima di Ottava con gli indici in rialzo. Vediamo nel dettaglio.

A New York, l'indice Dow Jones ha chiuso la seduta con un rialzo dell'1,18 per cento a 27.993 punti, mentre l'S&P 500 ha rimediato una progressione dell'1,27 per cento a 3.384 punti e il Nasdaq ha messo in cassaforte l'1,87 per cento a quota 11.057 punti.

Aria completamente diversa sulla borsa di Tokyo con l'indice Nikkei che ha archiviato la giornata in ribasso dello 0,44 per cento a quota a 23.455 punti.

Borsa Italiana Oggi 15 settembre 2020: titoli più interessanti

Nexi e Fiat Chrysler Automobiles sono i due titoli che oggi 15 settembre potrebbere registrare le variazioni di prezzo più significative. Prima di analizzare quali sono i fattori a supporto dei due titoli, ricordo che per investire in borsa non sei tenuto obbligatoriamente a comprare titoli in senso fisico. Se il tuo obiettivo non è diventare azionista, allora puoi prendere in considerazione la possibilità di operare attraverso i Contratti per Differenza.

Tornando ai fattori di appeal di oggi, il prezzo delle azioni FCA potrebbe subire delle oscillazioni a seguito dell'annuncio del gruppo italiano-americano e di Peugeot sulla modifica di alcuni termini dell'accordo vincolante avente ad oggetto la fusione FCA Gruppo PSA e la nascita di Stellantis, il colosso che diventerà il quarto costruttore auto più importante al mondo per volumi. Le parti hanno deciso che il dividendo speciale che sarà distribuito da FCA ai suoi azionisti prima del closing dell'operazione sarà pari a 2,9 miliardi di euro contro i 5,5 miliardi di euro che erano stati indicati in precedenza. Le parti hanno anche stabilito che la quota del 46 per cento detenuta da PSA in Faurecia verrà distribuita a tutti gli azionisti di Stellantis dopo il closing dell'operazione.

Per quello che riguarda Nexi, invece, visibilità potrebbe arrivare dalle indiscrezioni di stampa riportate da La Repubblica secondo cu sarebbero in fase avanzata le trattative con SIA volte alla creazione di una società unica nel settore dei pagamenti. Da definire il ruolo che avrà la Cassa Depositi e Prestiti in questa operazione.