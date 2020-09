Borsa Italiana Oggi (17/09/2020): azioni Telecom Italia e STM a picco, Ftse Mib rosso

© Shutterstock

Vistoso ribasso su Piazza Affari: la maggior parte dei titoli è in calo. A2A e Pirelli in decisa controtendenza

Apertura in forte ribasso doveva essere e apertura condizionata dalle vendite è stata. Fin dall'avvio degli scambi, il Ftse Mib si è tinto di rosso scivolando poco sopra i 19700 punti e restando su questo livello per tutta la seduta. L'impressione avuta nel momento dell'avvio degli scambi sul fatto che oggi 17 settembre 2020 sarebbe stata una seduta semplice per Borsa Italiana, ha trovato conferma.

Mentre è in corso la redazione del post il paniere di riferimento di Piazza Affari registra un calo dello 0,93 per cento con molti i titoli in ribasso. Uniche eccezioni significative sono A2A, Pirelli e Inwit (finestra informativa delle 16,40).

Nel grafico seguente è riportato l'andamento in tempo reale del Ftse Mib.

L'avvio in negativo della borsa di Milano (ma anche le altre borse europee si muovono nella stessa direzione) può essere imputabile al nervosismo che si è respirato ieri a Wall Street in scia a quelle che sono state le decisioni di politica monetaria della Federal Reserve.

Secondo Edoardo Fusco Femiano, Market Analyst di eToro in Italia, nonostante le revisioni al rialzo delle prospettive macroeconomiche Usa per l'anno in corso, la Federal Reserve ha ribadito la sua intenzione "di perseguire un aumento dell'inflazione, come mezzo per favorire la ripresa economica, di fatto scambiando inflazione per una maggiore crescita economica e maggiore occupazione". Nel corso del consueto discorso, il numero uno della banca centrale Usa, Powell, ha confermato la politica dei bassi tassi d'interesse fino al 2023.

Secondo l'analista di eToro, inoltre, "gli investitori ipotizzano che gli stimoli fiscali futuri saranno finanziati da ulteriori acquisti di obbligazioni da parte della FED". Per l'analista questa è un'ipotesi rischiosa ma senza questa carta il rischio che gli Usa si avvitino in una recessione è molto alto.

Proprio le indicazioni in arrivo dalla FED hanno determinato lo smarrimento che si è respirato ieri a Wall Street. Mentre il Dow Jones ha chiuso la seduta avanti dello 0,13 per cento a 28.032 punti, l'S&P 500 rimediato un calo dello 0,46 per cento a 3.385 punti. Ancora peggio ha fatto il Nasdaq che ha chiuso con una flessione dell'1,25 per cento a 11.050 punti.

Borsa Italiana Oggi 17 settembre: andamento titoli

E' il rosso il colore prevalente sul Ftse Mib. Tra i titoli peggiori ci sono Telecom Italia e Mediobanca. Il colosso delle telecomunicazioni registra un ribasso di quasi 3 punti percentuali attestandosi a quota 0,36 euro. Buio profondo anche per Mediobanca le cui quitazioni sono in calo del 2,26 per cento a 7,086 euro. Ad impattare negativamente sul titolo di Piazzetta Cuccia potrebbe essere la delusione del mercato per il bilancio 2019/2020 dell'istituto bancario.

Mediobanca ha chiuso il periodo di riferimento con un utile netto pari a 600,4 milioni di euro, registrando un ribasso di ben il 27 per cento rispetto agli 823 milioni di euro che erano stati messi a segno nell'esercizio precedente. Con l'occasione Piazzetta Cuccia ha ricordato che, in ottemperanza alle raccomandazioni della Banca Centrale Europea, all’assemblea degli azionisti del prossimo 28 ottobre 2020 nonverrà proposta la distribuzione di alcuna cedola.

I titoli migliori sul Ftse Mib oggi 17 settembre sono stati:

A2A: +2,79 per cento a 1,27 euro

Pirelli: +2,65 per cento a 3,95 euro

Inwit: +1,54 per cento a 9,23 euro

La lista delle azioni peggiori invece ha compreso: