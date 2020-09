Borsa Italiana Oggi (28 settembre 2020): balzo Ftse Mib, ecco le azioni migliori

© Shutterstock

Rally del Ftse Mib nella prima parte della mattinata ma Diasorin e Atlantia arrancano

Tutto come da attese nella prima seduta della settimana di Borsa Italiana. Il Ftse Mib oggi 28 settembre ha aperto la giornata con una progressione dell'1,8 per cento che si è tradotta nel ritorno sopra quota 19mila punti (finestra delle 10,30).

Come abbiamo già messo in evidenza in precedenza, a spingere in avanti il paniere di riferimento di Piazza Affari, e più in generale tutte le borse europee, è stata la chiusura molto forte registrata dalla borsa di Wall Street nella seduta di sabato.

Nel grafico seguente è riportato l'andamento in tempo reale del Ftse Mib.

I titoli migliori della seduta di oggi sono Mediobanca, CNH Industrial e Amplifon. La quotata di Piazzetta Cuccia segna un rialzo del 4,23 per cento a 6,8 euro mentre CNH è in progressione del 3,67 per cento a 6,65 euro e Amplifon mette in cassaforte alle 10,30 il 3,31 per cento a 29,85 euro.

Nonostante l'euforia non mancano però titoli in ribasso. E' questo il caso di Diasorin (-1,11 per cento a 168,5 euro) e Atlantia (-0,67 per cento a 13,43 euro).

Borsa Italiana Oggi 28 settembre 2020: pre-market previsioni

Previsioni decisamente ottimistiche in vista dell'apertura delle contrattazioni a Piazza Affari. La prima di Ottava per il Ftse Mib si dovrebbe aprire all'insegna del rialzo grazie all'ottima performance registrata dalla borsa di New York nella seduta dello scorso venerdì. Stando alle previsioni Borsa Italiana Oggi 28 settembre 2020 potrebbe aprire gli scambi con un rialzo nell'ordine di circa un punto percentuale.

Dicevamo del contesto di riferimento. La borsa di Tokyo ha chiuso la prima seduta della settimana con l'indice Nikkei avanti dell'1,32 per cento a quota 23.511,5 punti. Il risultato della borsa nipponica è stato ispirato dall'ottima performance di Wall Street. Nell'ultima seduta della settimana, infatti, il Dow Jones ha registrato una progressione dell'1,34 per cento a 27.174 punti, mentre l'S&P 500 ha guadagnato l'1,6 per cento a 3.298 punti e il Nasdaq ha messo in cassaforte il 2,26 per cento a quota 10.914 punti.

Borsa Italiana Oggi 28 settembre 2020: titoli più interessanti

Come già avvenuto nella scorsa settimana, anche nell'Ottava che avrà inizio oggi 28 settembre 2020, potrebbero essere le azioni del settore bancario a riservare gli spunti più interessanti. In particolare gli acquisti potrebbero interessare Unicredit visto che proprio la banca guidata da Mustier è stata tra quelle più bersagliate dalle vendite nelle recenti sedute. Un dato su tutti: il prezzo delle azioni Unicredit la scorsa settimana ha registrato un ribasso del 10,9 per cento.

Considerando il sentiment positivo che potrebbe caratterizzare Borsa Italiana Oggi 28 settembre, non è escluso che proprio Unicredit possa trovare lo spazio per un rimbalzo. Investire in azioni Unicredit, quindi, può essere un'idea da prendere in considerazione oggi.

Lasciando il Ftse Mib, un altro titolo da tenere in considerazione nella seduta di oggi è Banca Popolare di Sondrio. L'istituto della Valtellina ha reso noto che Fitch Ratings ha confermato i rating assegnati alla banca eliminando Rating Watch Negative che erano stati attribuiti alla Popolare di Sondrio il 24 marzo 2020. Alla luce di tale decisione i rating a lungo termine sulla solidità finanziaria della banca sono confermati a BB+ con outlook negativo.

Lasciando il settore bancario, un titolo che oggi potrebbe offrire spunti è Atlantia. Stando ad alcune indiscrezioni di stampa il gruppo Toto avrebbe presentato un’offerta preliminare per prendere il controllo dell'88 per cento di Autostrade per l’Italia detenuto dalla holding delle infrastrutture.

