Borsa Italiana Oggi 17/12/2020: Ftse Mib sale ancora, Pirelli e Inwit i titoli migliori

Il Ftse Mib sale sopra i 22100 punti. Mediobanca e Atlantia nelle retrovie.

Ancora una volta le previsioni sull'andamento di Borsa Italiana sono state rispettate. Come era nelle attese, infatti, il Ftse Mib ha aperto gli scambi in positivo salendo sopra i 22100 punti. La tendenza al rialzo sembra essere consolidata. A guidare il paniere di riferimento di Piazza Affari sono Pirelli e Inwit mentre, sul fronte opposto, si collocano Mediobanca e Atlantia.

Secondo il trader Pietro Origlia, il ritorno del Ftse Mib sopra i 22mila punti, potrebbe spingere il Ftse Mib in direzione 22150 punti-22200 punti. In tal caso non è da escludere che il paniere di riferimento di Piazza Affari possa poi puntare ai massimi di novembre in area 22400 punti. Possibile, secondo Origlia, anche una evoluzione di segno opposto con il Ftse Mib che scivolerebbe indietro e 21700 punti. In tal caso non è da escludere poi una successiva ulteriore evoluzione al ribasso che porterebbe l'indice fino a 21400 punti.

La lista delle azioni migliori di oggi 17 dicembre 2020 (finestra informativa delle 10,00) comprende:

Pirelli: +3,49 per cento a 4,63 euro

Inwit: +1,39 per cento a 10,19 euro

Enel: +1,3 per cento a 8,26 euro

Tra le azioni più in affanno, invece, a fare peggio sono:

Mediobanca. -0,82 per cento a 7,47 euro

Atlantia: -0,7 per cento a 14,96 euro

Snam: -0,11 per cento a 4,55 euro

Borsa Italiana Oggi 17 dicembre 2020: previsioni apertura

Possibile apertura in rialzo per la borsa di Milano nella seduta di oggi 17 dicembre 2020. E' questa l'indicazione che arriva dai futures sui principali indici azionario di Borsa Italiana. Ieri sera, a mercati italiani chiusi, la Federal Reserve ha reso note le sue decisioni di politica monetaria che, comunque, non hanno avuto alcun impatto sulla chiusura della stessa Wall Street. E' altamente improbabile che le scelte della banca centrale americana possano oggi impattare sull'azionariato italiano.

Il contesto di riferimento nell'ambito del quale Piazza Affari si muoverà nella seduta di oggi vede la borsa di Tokyo e quella di Wall Street aver mandato in archivio le rispettive sedute con variazioni di prezzo positive ma frazionali. Nel dettaglio a Tokyo l'indice Nikkei ha archiviato la giornata con un rialzo dello 0,18 per cento a quota 26806 punti mentre a New York l'indice Dow Jones ha registrato un calo dello 0,15 per cento a quota 30.155 punti, l'S&P 500 ha messo in cassaforte lo 0,18 per cento a quota 3.701 punti e il Nasdaq ha chiuso avanti dello 0,5 per cento salendo fino a 12.658 punti, al di sotto del massimo storico a quota 12.687 punti.

Due azioni calde su Borsa Italiana Oggi 17 dicembre 2020

Sono due i titoli che oggi 17 dicembre potrebbero mettere a segno variaizoni di prezzo di un certo spessore su Borsa Italiana. Si tratta di Banca Monte dei Paschi di Siena e di Fincantieri.

Banca MPS è sotto ai riflettori del mercato a causa della convocazione, in calendario per oggi, del consiglio di amministrazione dell'istituto. Sul tavolo del CdA ci sarà il piano strategico della banca. Parallelamente l'agenzia di valutazione Moody's ha ampliato la revisione sul Monte dei Paschi di Siena per poi procedere ad un eventuale miglioramento dei rating sulla solidità patrimoniale della banca toscana. Il processo di revisione ha avuto inizio a seguito dell'accordo che è stato siglato con AMCO finalizzato al trasferimento di circa 8 miliardi di euro di crediti problematici.

Per quello che riguarda invece Fincantieri, a tenere banco, dopo la pesante correzione registrata dai prezzi nella seduta di ieri, sono le indiscrezioni di stampa secondo cui la società potrebbe essere costretta ad attuare una serie di operazioni straordinaria a partire da un aumento di capitale di importo pari a 1,5 miliardi di euro.