Borsa Italiana Oggi 22 dicembre 2020: due bancari interessanti e poi c'è Giglio

Previsto avvio all'insegna dell'incertezza per la borsa di Milano dopo il pesante ribasso messo a segno ieri. Focus sulle azioni Unicredit

Reduce dalla pesante correzione registrata nella seduta di ieri, Borsa Italiana Oggi dovrebbe avviare gli scambi senza una direzione precisa. Stando alle indicazioni dei futures, l'incertezza potrebbe condizionare la borsa di Milano fin dall'avvio delle contrattazioni.

Come già avvenuto nella giornata di ieri, a destare preoccupazione potrebbero essere le notizie sulla variante inglese del covid19. Il contesto di riferimento con il quale la borsa di Milano si ritroverà a fare i conti fin dai primi minuti di negoziazione, vede la borsa di Tokyo in ribasso e quella di Wall Street senza una direzione precisa.

Nel dettaglio, a Tokyo l'indice Nikkei ha chiuso la seconda seduta della settimana con un ribasso dell' 1,04 per cento a quota 26.436,5 punti. Alta volatilità, invece, a New York con l'indice Dow Jones che ha registrato un rialzo dello 0,12 per cento a 30.216 punti, il paniere S&P 500 che ha perso lo 0,39 per cento a 3.695 punti e il Nasdaq che ha chiuso con un calo dello 0,1 per cento scendendo a 12.743 punti.

A fare notizia sui listini americana è la pesante contrazione di Tesla. Il colosso dell'auto elettrica, ieri al debutto sull'S&P 500 ha mandato in archivio la prima giornata tra i grandissimi della borsa Usa con un ribasso del 6 per cento che non fa altro che cementare ancora di più le negative previsioni Tesla 2021 (qui l'approfondimento).

Borsa Italiana Oggi 22 dicembre 2020: azioni più interessanti

La short list delle azioni più interessanti della seduta di oggi 22 dicembre 2020 include due banche: Unicredit (quotata sul Ftse Mib) e Monte dei Paschi di Siena.

La prima potrebbe mettere a segno variazioni di prezzo in scia alle decisioni del consiglio di amministrazione che si è tenuto ieri. Il CdA di Piazza Gae Aulenti ha deliberato le condizioni per un accordo di risoluzione consensuale del rapporto con l'amministratore delegato, Jean Pierre Mustier, a seguito dell'espressa condizione del manager di lasciare la carica al termine dell'attuale mandato consiliare che è in scadenza ad aprile 2021.

Mustier lascerà la carica senza alcuna indennità di cessione e senza buonuscita. Il manager verranno corrisposte solo le indennità che sono obbligatorie.

Per quanto riguarda invece Monte dei Paschi di Siena, possibili variazioni di prezzo potrebbero scaturire dalla decisione degli analisti di Fitch di cambiare il Rating Watch della banca toscana portandolo da Evolving a Negativo. Questa revisione al ribasso apre di fatto la porta ad un possibile downgrade sui rating della banca toscana. In particolare il Long-Term Issuer Default Rating e il Viability Rating, ad oggi fissati rispettivamente a B e b, potrebbero essere tagliati (ma non è detto).

Per finire una annotazione va obbligatoriamente a Giglio. La società ha reso noto di aver concluso un collocamento privato di 2.439.790 azioni ordinarie di nuova emissione a un prezzo di 1,97 euro per azione. Il controvalore complessivo dell'operazione è stato pari a circa 4.806.386 euro. Le nuove azioni sono pari a circa il 13,3 per cento del capitale di Giglio, ante aumento di capitale.