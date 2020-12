Borsa Italiana Oggi 29 dicembre 2020: Atlantia in vetta, Ftse Mib positivo

© Shutterstock

Avvio in rialzo per la borsa di Milano. Tutta l'attenzione sulle azioni Atlantia dopo la decisione del CdA di rifiutare l'offerta CDP per ASPI

Borsa Italiana Oggi 29 dicembre 2020 si muove con una leggera intonazione positiva. Come già anticipato dalle indicazioni arrivate nel pre-market, a prevalere nella penultima seduta della settimana (giovedì e venerdì Piazza Affari è chiusa per festività) sono gli acquisti. Tra i titoli che si stanno facendo maggiormente vedere ci sono Atlantia e Ferrari. Tra le quotate che invece rimediano i ribassi più consistenti ci sono CNH Industrial e Prysmian.

La presenza di titoli che si muovono in direzione opposta, equilibria l'andamento generale del Ftse Mib che infatti, alle ore 10,00, registra una progressione dello 0,14 per cento attestandosi sopra i 22300 punti.

Il grafico in basso riproduce l'andamento del paniere di riferimento in tempo reale.

Le azioni migliori della seduta di oggi sono (aggiornamento ore 10,00):

Atlantia: +2,15 per cento a 14,7 euro

Ferrari: +1,9 per cento a 190,6 euro

Diasorin: +1,14 per cento a 169,2 euro

Tra le quotate più in ribasso, invece, ci sono:

CNH Industrial: -1,19 per cento a 10,40 euro

Prysmian: -0,93 per cento a 28,89 euro

Pirelli: -0,75 per cento a 4,48 euro

Borsa Italiana Oggi 29 dicembre 2020: previsioni apertura

Possibile apertura in rialzo. E' questa la previsione per la penultima seduta 2020 di Borsa Italiana. L'assenza di eventi macroeconomici di rilievo dovrebbe favorire un approccio tutto sommato positivo all'azionariato. Il programma di oggi 29 dicembre 2020, infatti, prevede solo un'asta di BOT a sei mesi per un controvalore pari a 6,5 miliardi di euro che si terrà nel corso della mattinata. Non ci sono altri market mover di rilievo.

In questo contesto, punto di riferimento indispensabile per capire come posizionarsi sulle azioni italiane, diventa la chiusura di Tokyo. La piazza nipponica ha archiviato la seconda seduta della settimana con l'indice Nikkei in rialzo del del 2,66 per cento a quota 27.568 punti. Attenzione perchè oggi la borsa del Giappone ha praticamente scritto la storia visto che il livello raggiunto dagli scambi a Tokyo è il più alto dal lontano 1990 (record).

Vento molto positivo anche sull'azionariato americano. Ieri il Dow Jones, infatti, ha chiuso la prima sessione della settimana avanti dello 0,68 per cento fino a quota 30.404 punti mentre lo Standard & Poor's 500 ha messo in cassaforte lo 0,87 per cento a 3.735 punti e il Nasdaq ha chiuso l'ultimo lunedì dell'anno con una crescita dello 0,74 per cento fino a 12.899 punti.

Considerando che sia la borsa americana che quella di Tokyo hanno mandato in archivio le rispettive sedute con più o meno vistosi segni positivii, c'è da attendersi, come anticipato in precedenza, un avvio all'insegna del verde per la borsa di Milano.

Borsa Italiana Oggi 29 dicembre 2020: titoli più interessanti

La fine dell'anno è oramai prossima (quella di domani sarà l'ultima seduta 2020 per la borsa di Milano essendo il mercato azionario poi chiuso giorno 31) ed è logico che trovare azioni interessanti non sia affatto semplice.

Due sono i titoli da tenere d'occhio nella seduta di oggi: Atlantia (quotato sul Ftse Mib) e Credito Valtellinese.

Il prezzo delle azioni Atlantia potrebbe segnare variazioni di prezzo anche molto forti in scia alla decisione del consiglio di amministrazione della holding di bocciare, giudicandola inadeguata, l'offerta che è stata presentata da Cassa Depositi e Prestiti e dai fondi Blackstone e Macquarie finalizzata all'acquisizione di una quota pari all'88 per cento di Autostrade per l'Italia. Per la cronaca però va ricordata che il vero punto di svolta della trattativa tra le parti sarà la presentazione di un'offerta vincolante che è attesa entro il prossimo 31 gennaio 2020.

Per quello che riguarda il Credito Valtellinese, invece, l'assist agli investitori potrebbe essere dato dalle comunicazioni di Consob in materia di partecipazioni rilevanti. L'autorità di controllo dei mercati ha reso noto che lo scorso 16 dicembre DWS Investment sarebbe salita al 5,754 per cento nel capitale della banca della Valtellina per poi successivamente ridurre la partecipazione al 4,587 per cento giorno 21 dicembre.