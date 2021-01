Borsa Italiana Oggi 11 gennaio 2021: azioni FCA e MPS in primo piano

© Shutterstock

Attese variazioni frazionali in apertura di contrattazioni a Piazza Affari. Oggi Tokyo è rimasta chiusa per festività

Previsioni prudenti in vista dell'apertura delle contrattazioni su Borsa Italiana oggi 11 gennaio 2021. Alla luce delle indicazioni che arrivano dai futures sui principali indici di Piazza Affari, ha senso attendersi un avvio di scambi in frazionale rialzo. Il contesto di riferimento è orfano della borsa di Tokyo. Il mercato azionario nipponico, infatti, è rimasto chiuso per festività.

Per quello che invece riguarda la borsa americana, Wall Street ha mandato in archivio la seduta dello scorso venerdì (Ultima di Ottava) con il Dow Jones in rialzo dello 0,18 per cento a quota 31.098 punti, l'S&P 500 in progressione dello 0,55 per cento a quota 3.825 punti (leggermente sotto il massimo storico a quota 3.827 punti) e il Nasdaq che ha chiuso la giornata avanti dell'1,03 per cento a 13.202 punti, dopo aver toccato il nuovo massimo storico a quota 13.208 punti.

L'andamento della borsa di Wall Street è sintomatico dell'esistenza ancora di un buon margine di crescita per il mercato azionario americano.

Borsa Italiana Oggi 11 gennaio 2021: titoli più interessanti

Le quotate da tenere d'occhio nella seduta di oggi di Piazza Affari sono due: Fiat Chrysler Automobiles e Banca MPS. Per quello che riguarda FCA la visibilità potrebbe essere garantita dalla decisione dell'agenzia S&P Global di migliorare di un notch il rating sul debito a lungo termine salendo da BB+ a BBB-. L'upgrade è arrivato a seguito del via libera all'integrazione con PSA e quindi alla nascita del nuovo colosso Stellantis. Il nuovo giudizio espresso dall'agenzia S&P classifica Fiat Chrysler Automobiles tra gli emittenti non speculativi. Le prospettive sul rating di FCA per i prossimi trimestri sono stabili (outlook).

Per quanto riguarda invece il Monte dei Paschi a dare visbilità al titolo potrebbero essere le indiscrezioni di stampa in merito alla possibilità che oggi 11 gennaio possa tenersi un consiglio di amministrazione della banca.

Per finire un'annotazione su OVS. Dalle comunicazioni Consob sulle partecipazioni rilevanti nell'azionariato diffuse lo scorso 8 gennaio, si apprende che il 29 dicembre 2020 Morgan Stanley ha rivisto al ribasso la partecipazione aggregata detenuta nel capitale di OVS portandola dal precedente 5,828 per cento al 5,692 per cento. Più nello specifico lo 0,102 per cento di tale partecipazione è relativo a diritti di voto riferibili ad azioni, mentre la restante quota del 5,59 per cento è relativa ad una partecipazione potenziale.