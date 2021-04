Borsa Italiana Oggi 6 aprile 2021: su quali azioni scommettere?

© Shutterstock

Previsto un avvio in rialzo per la borsa di Milano. Stellantis e Atlantia tra le quotate da tenere d'occhio

Con alle spalle la borsa di Wall Street che nella seduta di ieri ha raggiunto nuovi record storici, Borsa Italiana Oggi 6 aprile 2021 dovrebbe aprire gli scambi in sensibile rialzo. E' questa l'indicazione che arriva dai futures sui principali indici di Piazza Affari in vista dell'opening bell.

Come già detto, il contesto di riferimento risulta essere fortemente condizionato dalla chiusura molto forte della borsa americana. Nel dettaglio, il Dow Jones ha mandato in archivio le contrattazioni con un rialzo dell'1,13 per cento a 33.527 punti, aggiornando il precedente record a quota 33.171 punti che risaliva allo scorso 9 marzo; lo Standard & Poor's 500 ha mandato in archivio la giornata con un progresso dell'1,44 per cento a 4.078 punti e il Nasdaq ha chiuso le contrattazioni avanti dell'1,67 per cento a 13.706 punti. Tra le singole quotate a mettere a segno i rialzi più forti sono state i Tesla che ha chiuso avanti del 4,43 per cento e Apple che ha messo in cassaforte il 2,26 per cento.

Borsa Italiana Oggi 6 aprile 2021: i titoli più interessanti

Su quali azioni conviene investire oggi? Dopo la chiusura per festività di ieri e di venerdì 2 aprile, l'attenzione degli investitori potrebbe essere rivolta a Stellantis e Atlantia.

Il colosso dell'automotiva ha pubblicato i dati relativi alle immatricolazioni nel mese di marzo 2021. Il periodo si è chiuso con la vendita di 68.222 auto e con una quota di mercato pari al 40,2 per cento. Del tutto inutile il confronto con i dati di un anno fa visto che a marzo 2020 l'Italia tutta era in pieno lockdown.

Non ci sono invece buone notizie per Atlantia. La holding ha reso noto che alla data di scadenza del 31 marzo non sono arrivate offerte vincolanti per l’acquisto della partecipazione del 62,8 per cento che la holding sarebbe arrivata a detenere in Autostrade Concessioni e Costruzioni (corrispondente al 55 pèr cento di Autostrade per l’Italia ASPI). Non essendosi quindi verificata alcuna condizione sospensiva, la scissione è quindi interrotta e l'operazione di cessione non avrà perfezionamento.

Ultima annotazione per un titolo minore, il Creval. Secondo alcune indiscrezioni apparse su Il Sole 24 Ore, l'OPA lanciata dal Credit Agricole Italia è giudicata inadeguata dal 25-30 per cento dell’azionariato. Anche azionisti di peso come ad esempio Alta Global, Hosking Partners, Petrus Advisers e Kairos a cui si aggiunge anche l'azionista di riferimento Denis Dumont hanno affermato che il prezzo proposto (10,5 euro per azione) non è adeguato.