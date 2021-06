Borsa Italiana Oggi 10/6/2021: Ftse Mib in ribasso nel giorno della riunione BCE

© Shutterstock

STM e Buzzi Unicem in vetta al Ftse Mib nella prima parte della seduta. Vendite su Prysmian

Come da attese della vigilia, la borsa di Milano oggi 10 giugno 2021 ha aperto le contrattazioni in ribasso confermandosi sul rosso per tutta la prima parte della giornata. Ad impattare negativamente sull'andamento delle contrattazioni è stato il clima di attesa per le decisioni di politica monetaria della BCE. Dopo il comunicato dell'EuroTower, il passivo si è ridotto leggermente.

✅ Conosci la rivoluzione del social trading di eToro? Unisciti alla community, la funziona CopyTrader™ ti permette di copiare in automatico le strategie dei migliori traders del mondo. Ottieni un conto Demo con 100.000€ di credito virtuale >>

In questo contesto a registrare i rialzi più forti sul Ftse Mib sono stati titoli come STM e Buzzi Unicem. Per quello che riguarda le quotate più in difficoltà, invece, segnaliamo i rossi di Prysmian, Interpump Group e CNH Industrial.

Alle ore 15,30 la situazione sul Ftse Mib è la seguente: ribasso dello 0,12 per cento a quota 25710 punti.

Per seguire l'andamento del paniere di riferimento della borsa di Milano, è possibile usare il grafico in basso.

La lista delle quotate migliori aggiornata alle ore 15,30 comprende:

STM: +1,83 per cento a 31,12 euro

Buzzi Unicem: +1,5 per cento a 23,66 euro

Unicredit: +1,01 per cento a 10,88 euro

Tra le quotate in calo, invece, a fare peggio sono:

Prysmian: -2,88 per cento a 29,22 euro

Interpump Group: -1,67 per cento a 49,46 euro

CNH Industrial: -1,48 per cento a 14,6 euro

Per investire sulle azioni più dinamiche di Borsa Italiana, puoi prendere in considerazione la possibilità di operare con il CFD Trading. Scegliendo un broker autorizzato come Plus500 (leggi qui la recensione) avrai subito la demo gratuita per imparare a fare pratica senza rischi.

Borsa Italiana Oggi 10 giugno 2021: previsioni apertura

Come sarà l'apertura di Borsa Italiana nel giorno della riunione BCE? Ci saranno movimenti di prezzo di un certo spessore oppure, come sempre avviene quando si tiene il periodico summit dell'EuroTower, è più probabile un approccio prudente in vista della pubblicazione delle decisioni di politica monetaria? Per avere una risposta a questi interrogativi, può essere di aiuto la lettura di questo post tutto dedicatato alla cronaca della seduta di oggi 10 giugno 2021 di Borsa Italiana.

Come di consueto iniziamo dal pre-market. Alla luce dell'andamento dei futures sui principali indici di Piazza Affari, si può presumere che oggi il mercato azionario possa aprire le contrattazioni con un approccio prudente. Il clima di attesa per conoscere le decisioni della BCE, quindi, condizionerà anche a questo giro, l'andamento di Piazza Affari perlomeno nella prima parte della seduta. Con tutta probabilità, cautela anche la parola d'ordine sulle altre borse europee.

Per quello che riguarda il contesto di riferimento, la borsa di Tokyo ha chiuso la seduta di oggi con una variazione frazionale. L'indice Nikkei, infatti, ha messo a segno una progressione dello 0,34 per cento a quota 28959 punti. Ribassi frazionali hanno anche caratterizzato la seduta della borsa di Wall Street. La borsa americana ha chiuso la seduta di ieri con l'indice Dow Jones in ribasso dello 0,44 per cento a quota 3447 punti, l'S&P 500 a -0,18 per cento a quota 4220 punti e il Nasdaq in calo dello 0,09 per cento a quota 13912 punti.

Le deboli variazioni di prezzo di Tokyo e New York rappresentano comunque un'occasione per investire sui rispettivi indici attraverso i CFD. Ricordiamo sempre che il broker eToro offre la demo gratuita da 100 mila euro per imparare a comprare e vendere CFD Azioni senza rischi.

Borsa Italiana oggi 10 giugno 2021: i titoli più interessanti

Premettiamo subito che oggi non ci sono tanti titoli che potrebbero mettere a segno variazioni di prezzo significative. Il solo titolo che potrebbe registrare significative oscillazioni di valori è Stellantis.

Il colosso del settore automotive ha reso noto che nell'ambito dell'inchiesta giudiziaria riguardante diverse case automobilistiche, è stato comunicato che Automobiles Peugeot (società che è interamente controllata da Stellantis) è stata messa sotto esame dal Tribunale Giudiziario di Parigi per le accuse di frode ai consumatori in merito alla vendita in Francia di veicoli diesel Euro 5 effettuata tra il 2009 e il 2015. Sempre nell'ambito della stessa inchiesta, anche altre società del gruppo Stellantis, vale a dire Citroen e FCA Italy, sono state citate a comparire davanti al Tribunale Giudiziario di Parigi.

Per investire sulle azioni Stellantis attraverso i CFD ti consigliamo di usare i broker eToro che consente di fare trading sulle azioni senza commissioni.

eToro - Zero commissioni nel trading sulle azioni >>> prendi qui la demo gratis

Fuori dal Ftse Mib, un titolo da tenere d'occhio è Fincantieri. La società ha reso noto di aver sottoscritto il con il ministero della Difesa dell’Indonesia un contratto per la fornitura 6 fregate classe FREMM e per l’ammodernamento e la vendita di altre 2 fregate classe Maestrale.