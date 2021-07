Borsa Italiana Oggi 23/7/2021: Ftse Mib tonico, pochi titoli in rosso

© iStockPhoto

Avvio in rialzo per la borsa di Milano nell'ultima seduta della settimana. Azimut Holding e Tenaris in vetta

Convincente segno positivo per la borsa di Milano nell'ultima seduta della settimana. Il Ftse Mib ha infatti avviato gli scambi sul verde portandosi poco sotto i 25mila punti. A destare subito l'attenzione è il fatto che i titoli tinti di rosso sul paniere di riferimento di Piazza Affari si contino sulle dita di una mano. L'intonazione, quindi, è nettamente positiva.

Tra le quotate migliori nella prima parte della giornata ci sono Azimut Holding, Tenaris e STM. Praticamente tre titoli di settori completamente diversi tra loro sono in testa all'indice di riferimento. Tra le quotate in ribasso, invece, leggeri segni negativi interessano Generali e Telecom Italia TIM.

Alle ore 10,00 la situzione sul più importante indice della borsa di Milano è la seguente: Ftse Mib avanti dello 0,7 per cento a quota 24976 punti.

Per restare aggiornato sull'andamento di Borsa Italiana Oggi 23 luglio 2021, è possibile fare riferimento al grafico in basso che riproduce l'andamento del derivato Italy40.

Tra le azioni migliori di oggi, a brillare di più sono (finestra informativa ore 10,00):

Azimut Holding: +2,39 per cento a 21,81 euro

Tenaris: +1,99 per cento a 8,60 euro

STM: +1,66 per cento a 32,85 euro

Tra i titoli più esposti alle vendite, invece, a fare peggio sono:

Generali: -0,45 per cento a 16,71 euro

Telecom Italia: -0,32 per cento a 0,37 euro

Nexi: -0,19 per cento a 18,58 euro

Borsa Italiana Oggi 23 luglio 2021: previsioni pre-market

Orfana della borsa di Tokyo ancora chiusa per festività, Piazza Affari dovrebbe avviare l'ultima di Ottava con una leggera progressione in avanti. E' questa l'indicazione che emerge dall'analisi sull'andamento dei futures del Ftse Mib. Stessa apertura dovrebbe caratterizzare anche le altre borse europee. All'indomani delle decisioni di politica monetaria della BCE, quindi, gli investitori potrebbero tenere un atteggiamento moderatamente positivo.

Prima di analizzare quali sono i titoli che è consigliabile tenere d'occhio già nel pre-market, vediamo quale è il contesto di riferimento con cui gli investitori dovranno fare i conti nell'ultima di Ottava. Di Tokyo abbiamo già detto e quindi occupiamoci di Wall Street. La borsa Usa ha chiuso la seduta di ieri con il Dow Jones in rialzo dello 0,07 per cento a quota 34.823 punti, l'S&P 500 in progressione dello 0,2 per cento a 4.367 punti e il Nasdaq avanti dello 0,36 per cento a 14.685 punti.

Borsa Italiana Oggi 23 luglio 2021: titoli più interessanti

Quali sono le quotate che oggi potrebbero mettere a segno le variazioni di prezzo più consistenti? Vediamole subito. Tra i titoli da tenere d'occhio, un posto di tutto rispetto è occupato da Mediaset. La quotata del Biscione ha reso noto che è stato perfezionato il closing relativo all'accordo globale sottoscritto con Fininvest e Vivendi.

L'intesa prevede che Fininvest compri il 5 per cento del capitale di Mediaset detenuto direttamente dal grauppo francese Vivendi. L'acquisto, che determina l'aumento della partecipazione di Fininvest in Mediaset, avverrà a 2,7 euro per azione, valore che tiene anche conto dello stacco del dividendo straordinario e del relativo pagamento avvenuti il 19 e il 21 luglio scorso (qui tutte le informazioni sul dividendo straordinario Mediaset).

Tra gli altri titoli da monitorare ci sono sempre Monte dei Paschi e Unicredit. La banca toscana è stata protagonista ieri di un forte rally sostenuto dalla notizia di un accordo con la Fondazione MPS sulla chiusura del contenzioso. Secondo alcuni analisti, l'intesa rilancia l'appeal di Banca MPS e quindi riapre la porta ad una possibile fusione con Unicredit (ma si tratta, per ora, solo di voci speculative prime di riscontri).

Da tenere d'occhio anche STM che ieri ha chiuso la seduta avanti del 4 per cento in scia agli ottimi conti trimestrali che sono stati diffusi dall'olandese ASML Holding. I risultati della quotata arancione confermato la forte domanda nel settore seminconduttori. STMicroelectronis pubblicherà i suoi conti trimestrali alla fine del mese. Considerando i risultati ottenuti da ASML, le stime per i conti del gruppo italo-francese sono più che positive.