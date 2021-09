Borsa Italiana Oggi 2 settembre 2021: Milano apre debole ma corregge il tiro (+ 0,17%)

La Borsa Italiana apre debole, ma Milano vira subito in territorio positivo spinto da BPER e alcuni titoli energetici.

Dopo un’apertura negativa, la Borsa Italiana corregge il tiro e vira in territorio positivo.

A pochi minuti dall’apertura, l’indice FTSE MIB guadagna infatti lo 0,17% a 26.224 punti, sostenuto da alcuni bancari come BPER, che guadagna lo 0,84%. Bene anche Stellantis (+ 0,81%), Eni (+0,65%), Italgas (+0,67%), Tenaris (+0,54%) e Unicredit (+0,45%). In calo invece STM (-0,98%), che ieri aveva conseguito un’ottima prestazione per buona parte del giorno, Nexi (-0,42%), Recordati (-0,18%) e Intesa (-0,14%).

Intanto, dalla giornata di ieri mandiamo in archivio la decisione dell’OPEC+, che come da previsioni ha deciso di confermare l’accordo sottoscritto a luglio, con incrementi pari a 400 mila barili al mese fino a settembre 2022. Non hanno dunque trovato accoglimento gli appelli dei governi, Stati Uniti in testa, che temono la crescita eccessiva dell’inflazione a causa dei rincari delle materie prime.

Per quanto attiene la situazione italiana, rileviamo invece la riunione del Consiglio dei Ministri e la successiva conferenza stampa, in cui Draghi illustrerà il piano per il ritorno in classe degli studenti, facendo quindi il punto sulla strategia di contrasto al Covid-19.

In ambito BCE, la presidente Christine Lagarde ha affermato che l’economia dell’area euro si sta riprendendo dalla pandemia e ha bisogno di un sostegno più mirato, legato ai settori ancora in difficoltà. Il presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, ha dichiarato però che l’inflazione rischia di superare le attese della BCE perché i fattori temporanei dietro al recente picco potrebbero diventare più duraturi.

