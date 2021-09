Borsa Italiana Oggi 22 settembre 2021: avvio sarà verde? Azioni Saipem in primo piano

© Shutterstock

Prevista un'apertura in rialzo per la borsa di Milano nel giorno delle decisioni FED sull'avvio del tapering

Dopo il recupero messo a segno nella seduta di ieri, la borsa di Milano oggi 22 settembre 2021 dovrebbe aprire gli scambi con un leggero rialzo. E' questa l'indicazione che traspare dall'andamento dei futures sul Ftse Mib anche se il contesto di riferimento non è propriamente dei migliori. La borsa di Tokyo ha infatti chiuso la seduta di metà settimana in ribasso mentre Wall Street ha messo a segno una variazione minima. Ma vediamo nel dettaglio come è andata sui due mercati di riferimento delle borse europee.

Come dicevamo, la borsa di Tokyo ha archiviato la giornata con l'indice Nikkei in ribasso dello 0,67 per cento a 29.639 punti. Clima quasi interlocutorio, invece, a Wall Street con il Dow Jones che ha chiuso la seconda sessione della settimana in ribasso dello 0,15 per cento a 33.920 punti; l'S&P 500 ceh ha perso un frazionale 0,08 per cento a 4.354 punti e il Nasdaq che ha rimediato un calo dello 0,22 per cento a 14.746 punti.

Ad impattare sull'andamento di Wall Street è stato ovviamente il clima di attesa per l'esito del Fomc FED. Ricordiamo, a tal proposito, che le decisioni di politica monetaria delle banche centrali rappresentano sempre un importante catalizzatore per borse e forex.

Borsa Italiana Oggi 22 settembre 2021: i titoli da tenere d'occhio

Quali sono le quotate che oggi potrebbero registrare variazioni di prezzo anche di una certa consistenza? Rispondere a questa domanda già prima dell'apertura delle contrattazioni a Piazza Affari significa operare una prima scelta sui titoli da inserire nel tuo portafoglio intraday.

Tra le quotate da tenere d'occhio ci sono Enel e Saipem. Il colosso dell'elettricità ha reso noto che la controllata Enel Finance International ha effettuato il collocamento di un Sustainability-Linked bond da 3,5 miliardi di euro in tre tranche. L'emissione obbligazionaria è legata al raggiungimento dell'obiettivo di sostenibilità di Enel riguardante la riduzione di emissioni dirette di gas serra.

Per quanto riguarda invece Saipem, va tenuto presente che ieri il titolo del settore engineering è stato uno dei migliori sul Ftse Mib grazie alla notizia della sottoscrizione di un MoU con la saudita Saudi Aramco (per maggiori informazioni leggi qui). Oggi su Saipem c'è un nuovo driver che potrebbe continuare ad offrire una certa visibilità: la presentazione, prevista per giorno 28 ottobre, del nuovo piano strategico. L'importante appuntamento si terrà nel corso del Capital market Day che è stato organizzato dalla stessa società engineering.