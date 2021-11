Borsa Italiana oggi 1 novembre 2021 è aperta: Ftse Mib in rialzo

© Shutterstock

Andamento positivo per il Ftse Mib nella seduta festiva dell'1 novembre (Ognissanti). STM e Eni in vetta al paniere di riferimento

Borsa Italiana sarà aperta o chiusa nella giornata di Ognissanti? Questa domanda ha iniziato a circolare con molta insistenza già da ieri sera anche se, a differenza di quello che avviene in occasione di altre festività civili, in occasione dell'1 novembre, è tutto molto più chiaro. La borsa di Milano, infatti, è sempre aperta il giorno di Ognissanti.

Quest'anno non farà eccezione come si può vedere anche dal calendario 2021 di Borsa Italiana. Il giorno di Ognissanti fa parte di quel gruppo di giornate che sono rosse sul calendario civile (molte aziende sono infatti chiuse per festività) ma non sono invece cerchiate su quello finanziario.

Nonostante oggi 1 novembre 2021 la borsa di Milano sia quindi aperta, la seduta non sarà a ranghi tradizionali. La sessione after-hours di Piazza Affari, infatti, resta chiusa per festività.

Chiarito che oggi 1 novembre Borsa Italiana è aperta, va comunque tenuto presente che il ritmo delle contrattazioni non può essere quello tradizionale. La storia, insegna, che in occasione di giornate come quella di Ognissanti, le notizie cosiddette price sensitive sono molto poche. In altre parole, non è questa la giornata in cui attendersi grandi oscillazioni di prezzo innescate dall'analisi fondamentale. Movimenti di tipo tecnico, invece, sono sempre possibili anzi tendono ad intesificarsi alla luce dell'assenza di news.

Tali variazioni delle quotazioni possono essere sfruttate per investire attraverso il trading online.

Borsa Italiana Oggi 1 novembre 2021: cosa succede sul Ftse Mib?

Ftse Mib in secco rialzo nella prima seduta di novembre. il paniere di riferimento di Piazza Affari ha infatti avviato la giornata con tutti i titoli in verde e nessun rosso. Tra le quotate più in luce sul Ftse Mib ci sono Saipem, Eni e STM. Alle ore 09,40 il paniere di riferimento della borsa di Milano registra una progressione di oltre l'1 per cento a quota 27162 punti. In pratica ci sono sono numerosi rialzi diffusi e nessun rally in avanti.

Tra le singole quotate attenzione a Eni che, dopo la pubblicazione dei conti trimestrali, ha incassato un giudizio favorevole dagli analisti di Equita. Gli esperti della sim milanese hanno robadito il rating buy sulla quotata del Cane a Sei Zampe con target price a 15 euro (valore che implica un potenziale di upside molto interessante rispetto a quelle che sono le quotazioni attuali).

Tra le singole quotate attenzione a Eni che, dopo la pubblicazione dei conti trimestrali, ha incassato un giudizio favorevole dagli analisti di Equita. Gli esperti della sim milanese hanno robadito il rating buy sulla quotata del Cane a Sei Zampe con target price a 15 euro (valore che implica un potenziale di upside molto interessante rispetto a quelle che sono le quotazioni attuali).

Nella loro noto sul colosso del settore oil, gli analsiti della sim milanese hanno posto in evidenza il forte incremento della generazione di cassa in funzione dei prezzi degli idrocarburi e hanno segnalato l'accelerazione dell'energy transition attraverso l'IPO di attività come R&R e Var Energi.