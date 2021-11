Borsa Italiana Oggi 3 novembre 2021: Milano vira in positivo (+ 0,12%) a metà mattina

Uno sguardo all'andamento di Borsa Italiana nella giornata delle dichiarazioni della Federal Reserve

A metà mattina Milano è tra le migliori piazze azionarie del vecchio Continente, trascinata dalla singola prestazione di alcuni titoli che hanno ottenuto ottima accoglienza post-trimestrale, come Ferrari (+ 5,35%).

Complessivamente, però, le Borse europee sono deboli nel giorno in cui si attendono le decisioni della Fed, con gli analisti che guardano con attenzione alle potenziali notizie sul tapering, ovvero alle restrizioni sulla politica di supporto lanciata con la pandemia. Sembrano invece calare i timori sull’inflazione. In calo anche il prezzo del petrolio, il giorno dopo in cui il presidente USA Joe Biden ha domandato all’Opec+ di aumentare la produzione per calmierare i prezzi, dopo le pressioni già messe in atto dagli USA in occasione del G20.

Azioni Ferrari oggi

Come anticipato, il buon trend delle azioni Ferrari è il frutto della positiva accoglienza dei dati trimestrali pubblicati ieri. La compagnia ha chiuso il trimestre con ricavi netti in aumento a 1,05 miliardi di euro, in crescita del 18,6% su base annua e del 15,1% rispetto al terzo trimestre 2019. Le consegne totali sono state 2.750, in aumento del 18,9% rispetto al terzo trimestre 2020 e dell’11,2% rispetto al terzo trimestre 2019. L’utile netto è pari a 207 milioni di euro, in aumento del 21%.

Ferrari ha inoltre rivisto al rialzo le stime, “a condizione che l'operatività non sia impattata da restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19 e sulla base delle seguenti ipotesi: core business sostenuto da volumi e mix; ricavi da attività legate alla Formula 1 in linea con il calendario di gare atteso e che riflettono il posizionamento inferiore nel campionato del 2020 rispetto all'anno precedente; attività legate al marchio condizionate dall'evoluzione del Covid-19; spese operative e di marketing in graduale aumento; free cash flow industriale sostenuto dal miglioramento del capitale circolante netto”.

Infine, è stata confermata la prima auto elettrica Ferrari nel 2025.

Il commento di apertura

Il FTSE MIB, come tutti i principali indici di Borsa europei, parte debole nella giornata del 3 novembre 2021. I mercati sembrano infatti attendere notizie da parte del meeting della Federal Reserve, dando comunque per scontato l’annuncio di un tapering che, con una riduzione del ritmo degli acquisti da 15 miliardi di dollari al mese, potrebbe prendere il via entro novembre o dicembre, per concludersi dopo sei mesi.

Tuttavia, l’attenzione degli operatori sembra essere indirizzata prevalentemente alla ricerca di indizi che possano determinare il percorso del rialzo dei tassi di interessi Fed, previsto per il 2022 o il 2023. Dunque, la massima concentrazione sarà orientata sulle parole del numero 1 della Fed, Jerome Powell, prevista per le 19.30.

Alle 9.00 l’indice FTSE MIB parte con una variazione del – 0,06% a 27.030 punti. Tra i titoli con la partenza più negativa troviamo Telecom Italia (- 0,82%), Unicredit (- 0,74%) e Atlantia (- 0,73%). Buona la partenza, invece, per Ferrari (+ 1,55%), reduce dai conti trimestrali.

