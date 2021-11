Borsa Italiana Oggi 17 novembre 2021: Ftse Mib in rialzo, Telecom Italia si apprezza ancora

© iStockPhoto

Prosegue il rally di Telecom Italia in borsa: titolo è anche oggi in vetta al Ftse Mib

Previsioni in parte smentite a Piazza Affari. Il Ftse Mib ha aperto le contrattazioni con un leggero rialzo che poi ha trovato conferma anche nelle fasi successive all'avvio degli scambi. Se sul trend di apertura di Piazza Affari le nostre previsioni non si sono rivelate esatte, ci abbiamo invece visto bene sui titoli da tenere d'occhio nella giornata di oggi.

✅ Conosci il social trading di eToro? Con la funzione CopyTrader™ puoi investire copiando in automatico le strategie dei migliori trader del mondo! — Oggi puoi avere un conto Demo GRATUITO con 100.000€ di credito virtuale >>

Fin dall'avvio degli scambi, infatti, sono da segnalare acquisti molto forti su Telecom Italia. Il titolo dell'ex monopolista, quindi, sembra proseguire la striscia positiva avviata già alla fine della scorsa settimana. Accanto a TIM, acquisti rilevanti sono da segnalare anche su Pryamian.

Nonostante un'intonazione positiva, sul paniere di riferimento della borsa di Milano non mancano le quotate in ribasso. Le vendite più forti stanno interessando Diasorin e Amplifon con la prima in ribasso di 1 punto percentuale e mezzo-

Alle ore 10,00 la situazione che si può fotografare sul Ftse Mib è la seguente: rialzo dello 0,25 per cento a quota 27876 punti.

Il grafico in basso riproduce l'andamento del derivato Italy40 e può essere usato per restare sintonizzati in tempo reael sull'andamento della borsa.

La lista delle quotate migliori della seduta di oggi 17 novembre 2021 comprende (finestra informativa ore 10,00):

Telecom Italia: +0,92 per cento a 0,34 euro

Pryamian: +0,76 per cento a 34,38 euro

Generali: +0,77 per cento a 18,91 euro

Tra i titoli più in difficoltà, invece, a fare peggio sono:

Diasorin: -1,5 per cento a quota 188,8 euro

Amplifon. -1,13 per cento a 44,7 euro

Buzzi Unicem: -0,72 per cento a 20,54 euro

Per investire sulle quotate che oggi segnano le variazioni di prezzo più ampie (sia al rialzo che al ribasso) si può usare il broker Plus500 (leggi qui la nostra recensione completa) che offre la demo gratuita da 40 mila euro virtuali per imparare ad operare senza correre il rischio di perdere soldi reali.

Borsa Italiana Oggi 17 novembre 2021: previsioni apertura

Borsa Italiana Oggi 17 novembre 2021 viaggia verso un'apertura di contrattazioni con il freno a mano inserito. E' questa l'indicazione che arriva dai futures sul Ftse Mib. A sostenere questa ipotesi è anche il contesto di riferimento. La borsa di Tokyo, infatti, ha chiuso la seduta odierna con un ribasso dello 0,4 per cento a quota 29688 punti. Decisamente diversa, invece, l'aria a Wall Street. La sessione di ieri della borsa americana si è infatti chiusa con il Dow Jones in rialzo dello 0,15 per cento a 36142 punti, l'S&P 500 avanti dello 0,39 per cento a quota 4.701 punti e il Nasdaq che ha messo in cassaforte lo 0,76 per cento a 15.974 punti.

Tra le singole quotate segnaliamo il forte balzo in avanti di Home Depot che ha registrato una progressione di ben il 5,73 per cento in scia alla pubblicazione della trimestrale.

Ricordiamo che variazioni di prezzo come quella messa a segno da Home Depot possono essere sfruttate per fare trading sul titolo. Tra l'altro oggi ci sono broker come ad esempio eToro (leggi qui la nostra recensione) che consentono di fare trading sulle azioni senza pagare commissioni. eToro, inoltre, offre sempre la demo gratuita da 100 mila euro per imparare a investire senza correre il rischio di perdere soldi reali. L'account dimostrativo può essere attivato seguendo il link in basso senza bisogno di lasciare il sito.

Con eToro puoi investire in azioni senza commissioni>>>clicca qui per avere l'account demo gratis

Borsa Italiana Oggi 17 novembre 2021: titoli più interessanti

Quali sono le quotate che oggi 17 novembre potrebbero registrare i movimenti di prezzo più significativi sul Ftse Mib? Dare una risposta a queste domande significa avere la possibilità di costruire e bilanciare per tempo il proprio portafoglio intraday.

Tra i titoli da tenere d'occhio oggi segnaliamo Telecom Italia, Intesa Sanpaolo e Generali. Il colosso delle telecomunicazioni è reduce da una serie di sedute molte movimentate. E' possibile che anche oggi le azioni TIM possano restare nel mirino degli investitori.

Per quello che riguarda, invece, Intesa Sanpaolo a fare da driver possono essere le notizie riguardanti la sottoscrizione di un nuovo accordo per l'assunzione di 1100 giovani a tempo indeterminato e la contestuale uscita volontaria di 2000 unità.

E per finire nella lista di titoli da attenzionare nella seduta di oggi c'è anche Generali. In questo caso a fare da driver possono essere le novità nella composizione del capitale. Francesco Gaetano Caltagirone è infatti salito in Generali portando la sua parteciazione al 6,96 per cento.

Oltre ai tre titoli che abbiamo indicato, consigliamo di avere oggi un occhio di riguardo per tutto il settore bancario. Le banche, infatti, hanno registrato nelle ultime sedute un arretramento più o meno marcato. Oggi potrebbe essere l'occasione per un loro rilancio.

Per investire sulle azioni del settore bancario si può usare broker eToro. La piattaforma di social trading mette a disposizione la demo gratuita da 100 mila euro con la quale fare pratica senza rischi. Inoltre toro prevede un deposito minimo iniziale per fare trading molto basso: appena 50 euro per iniziare a fare trading.

Investi in azioni con il broker eToro>>>clicca qui per avere subito la demo gratuita a fare pratica