Borsa Italiana Oggi 17 gennaio 2022: attenzione ad Enel, avvio in rialzo per il Ftse Mib?

La borsa di Milano dovrebbe aprire la prima seduta della settimana con il Ftse Mib in verde. Tra i titoli da tenere d'occhio c'è anche Telecom Italia

Come sarà l'apertura di scambi a Piazza Affari nella sessione di oggi 17 gennaio 2022? Ci sarà una prevalenza di segni positivi oppure è più plasibili che a colorare il paniere di riferimento di Borsa Italiana possano essere i rossi? Per rispondere a tutte queste domande procederemo in tre direzioni:

analisi sull'andamento dei futures nel pre-market

contestualizzazione della situazione di riferimento: chiusure della borsa di Tokyo e di quella di Wall Street

individuazione dei titoli più caldi

Iniziamo, come sempre, dal primo punto. Le premesse in vista dell'apertura delle contrattazioni a Piazza Affari sembrerebbero essere positive. I futures, infatti, si stanno muovendo in rialzo e questo prospetta un avvio di scambi all'insegna del verde.

Per quanto riguarda, invece, il contesto di riferimento, la borsa di Tokyo ha mandato in archivio la sua prima di Ottava con l'indice Nikkei in progressione dello 0,74 per cento a quota 28.334 punti. Leggera prevalenza di segni positivi anche nella seduta di venerdì della borsa Usa con l'indice Dow Jones ha ha messo a segno un ribasso dello 0,56 per cento quota a 35.912 punti, mentre l'S&P 500 ha evidenziato una progressioen frazionale dello 0,08 per cento a 4.663 punti e il Nasdaq, facendo meglio di tutti, ha messo a segno un rialzo solido dello 0,59 per cento salendo fino a quota 14.894 punti.

Attenzione perchè oggi la borsa di Wall Street sarà chiusa per festività e quindi Piazza Affari, ma più in generale tutte le altre borse europee, saranno prima di quello che è sempre stato un quotidiano catalizzatore pomeridiano.

Borsa Italiana Oggi 17 gennaio 2022: titoli più interessanti

Ed eccoci arrivati a parlare delle quotate che, secondo noi, oggi potrebbero registrare le variazioni di prezzo più consistenti. Limitando l'analisi al solo Ftse Mib, due quotate da tenere d'occhio sono siuramente Enel e Telecom Italia. L'ex monopolista ha registrato una pesante flessione nella seduta dello scorso venerdì. La domanda che i traders si pongono oggi è se Enel abbia le carte in regola per rimbalzare oppure se il titolo sia destinato a proseguire il suo trend al ribasso.

Per quello che invece riguarda Telecom Italia a fare da driver le ultime indiscrezioni pubblicate dal Sole 24 Ore secondo cui l'ex monopolista potrebbe attendere fino all’approvazione del bilancio e del nuovo piano strategico (appuntamenti calendarizzati per il prossimo 2 marzo) prima di rispondere alla richiesta di KKR di procedere con la due diligence sulla società.

Ultima annotazione per una quotata esterna al Ftse Mib: Banca Carige. La banca ligure ha reso noto che è stata resa accessibile la data room al servizio della due diligence finalizzata alla definizione di un potenziale contratto di acquisizione da parte di BPER della partecipazione di controllo detenuta dal FITD (il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi).