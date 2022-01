Borsa Italiana oggi 31 gennaio 2022: avvio in rialzo, Saipem nel baratro

© Shutterstock

Piazza Affari si nuove in rialzo nell'ultima seduta di gennaio. Giornata disastrosa per Saipem dopo il profit warning lanciato dal management

Tutto come nelle previsioni a Piazza Affari. La borsa di Milano, come prospettato dall'orientamento dei futures, ha aperto gli scambi in significativo rialzo nonostante il vero e proprio dramma che è in atto sul titolo Saipem. La quotata del settore engineering, dopo aver lanciato un profit warning sui conti dell'esercizio 2021, ha aperto gli scambi con un rialzo monstre di oltre il 25 per cento.

Saipem, assieme ad Eni, è il solo titolo in calo sul Ftse Mib. A dominare il paniere di riferimento di Piazza Affari nella prima seduta della settimana con i segni positivi con Poste Italiane e Unicredit che si stanno imponendo tra le migliori quotate.

Vediamo adesso un pò di numeri dopo un'ora dall'avvio degli scambi:

Poste Italiane: 4,82 per cento a 11,95 euro

Amplifon: +3,88 per cento a 37,26 euro

Unicredit. +3,49 per cento a 14,22 euro

Tra i titoli che invece sono alle prese con i ribassi più ampi ci sono:

Saipem: -25 per cento a 1,46 euro



Eni: -0,38 per cento a 13,52 euro

Borsa Italiana oggi 31 gennaio 2022: pre market

Come sarà l'apertura di borsa dell'ultima sessione di gennaio 2022? Ci sarà una prevalenza di segni positivi oppure è più probabile che ad imporsi siano le vendite? Come sempre per provare a dare una risposta a questi interrogativi è necesario partire dall'analisi dei futures sul Ftse Mib e dallo studio del trend emerso sulle borse di riferimento del mercato europeo, quindi Tokyo e Wall Street.

Vediamo nel dettaglio. L'intonazione dei futures sul Ftse Mib è positiva e questo rappresenta un segnale concreto circa la possibilità che Piazza Affari possa partire con un rialzo che potrebbe essere addirittura pari all'1 per cento. Come hanno messo in evidenza alcuni analisti, non è da escludere che ad impattare positivamente sul trend dell'azionariato italiano possa essere la notizia della rielezione di Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica. I mercati avrebbero interpretato questa decisione del Parlamento come un segnale di continuità e chiara vololtà europeista.

Per quello che riguarda le borse di riferimento, invece, il mercato azionario nipponico ha mandato in archivio la sessione di lunedì con il Nikkei in rialzo dell'1,07 per cento a 27.002 punti, leggermente sotto al massimo intraday di 27.135 punti raggiunto nel corso della sessione. Molto simile l'aria a New York. La borsa Usa ha chiuso la seduta di venerdì con l'indice Dow Jones in rialzo dell'1,65 per cento a 34.725 punti, mentre l’S&P 500 ha registrato una progressione del 2,43 per cento a 4.432 punti e il Nasdaq, facendo meglio di tutti, ha addirittura guadagnato il 3,13 per cento salendo fino a 13.771 punti.

Borsa Italiana Oggi 31 gennaio 2022: titoli da seguire

Alcuni spunti sulle quotate che oggi 31 gennaio 2022, ultima seduta dell'anno, potrebbero mettere a segno variazioni di prezzo di una certa consistenza. Dal nostro punto di vista i titoli da tenere d'occhio sono due: Saipem e Generali Assicurazioni.

La quotata del settore engineering potrebbe, in effetti, essere al centro di una volatilità molto forte in scia al profit waring lanciato dal management dle gruppo. La società ha comunicato che la backlog review sta mettendo in evidenza, a causa del perdurare delle difficoltà connesse alla pandemia e dell'aumento, sia in corso che prospettivo dei costi delle materie prime e della logistica, un forte deterioramento dei margini economici propri di alcuni progetti relativi all’E&C Onshore e all’Offshore wind con inevitabile impatto sui risultati.

Per quello che riguarda Generali Assicurazioni, invece, a fare da traino potrebbe essere la notizia in merito alla decisione delle società del gruppo Caltagirone di eserciare il diritto di recesso dal patto parasociale stipulato con Delfin e Fondazione CRT. Alla luce di questa mossa, il patto vincolerà queste ultime per una quota dell’8,331 per cento del capitale sociale di Generali Assicurazioni.

