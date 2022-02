Borsa Italiana Oggi 9 febbraio 2022: apertura in rialzo? BPER Banca alla prova conti 2021

© Shutterstock

Previsto un avvio in verde per la borsa di Milano nella seduta di metà settimana. BPER Banca sotto ai riflettori

Come sarà l'apertura della borsa di Milano nella seduta di oggi 8 febbraio 2022? Si può ipotizzare una prevalenza di segni positivi oppure è più plausibile un avvio contratto? Per provare a dare una risposta a questi interrogativi è necessario esaminare due fronti: la performance dei futures sul Ftse Mib e i risultati che sono stati messi a segno da Wall Street (seduta di ieri) e da Tokyo (sessione di oggi).

Iniziamo con i futures. L'impostazione dei contratti derivati sul Ftse Mib è positiva e ciò lascia presagire un avvio di scambi in rialzo per il Ftse Mib. Questa ipotesi è anche supportata da risultati della borsa di Tokyo e di Wall Street. La piazza nipponica ha mandato in archivio la seduta con il Nikkei in rialzo dell'1,08 per cento a quota 27.580 punti, appena di poco sotto al massimo intraday che è stato raggiunto a quota 27.633 punti. Netta prevalenza dei segni positivi anche sui listini della borsa Usa. Wall Street ha chiuso la seduta di ieri con il Dow Jones in progressione dell'1,06 per cento a 35.463 punti; l'indice S&) 500 avanti dello 0,84 per cento a 4.522 punti e il Nasdaq che, ancora una volta, ha fatto meglio di tutti chiudendo la sessione avanti dell'1,28 per cento a 14.194 punti.

Borsa Italiana oggi 9 febbraio 2022: titoli più interessanti

Quali sono le quotate da tenere d'occhio nella seduta di oggi 9 febbraio 2022? Come siamo soliti spesso ripetere, conoscere i titoli che potrebbero registrare le variazioni di prezzo più interessanti già prima dell'apertura delle contrattazioni, è fondamentale per capire come posizionarsi fin da subito.

La lisat delle quotate da tenere d'occhio nella seduta di oggi non è molto lunga. Sicuramente un occhio di riguardo va tenuto su BPER Banca. La quotata emiliana ha reso noto i conti preliminari dell'esercio 2021. Il periodo si è chiuso con un miglioramento di tutte le voci del conto economico. Il management ha anche precisato che nel 2022 il core della banca continuerà ad essere focalizzato sulla crescita della redditività ordinaria. Stando alle stime, invece, i ricavi dell'anno in corso dovrebbero segnare un aumento.

Altra quotata del Ftse Mib da tenere d'occhio è Leonardo (ma, in questo caso, i conti preliminari non centrano nulla). Il colosso della Difesa ha reso noto di aver interrotto il processo di selezione del partner per il business di automazione a causa dell'impossibilità di trovare un soggetto che fosse in grado di assicurare un solido sviluppo futuro al polo genovese.