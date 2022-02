Borsa Italiana Oggi 18 febbraio 2022: avvio prudente? Azioni Eni in primo piano

© Shutterstock

Possibile un'apertura contratta per la borsa di Milano dopo il mezzo scivolone di Wall Street. Attenzione anche alle banche

Come sarà l'apertura di contrattazioni nell'ultima di Ottava a Piazza Affari? Ci sarà una prevalenza di segni positivi oppure a dominare il Ftse Mib saranno le vendite? Per rispondere a questa domanda è fondamentale analizzare l'andamento dei futures sul principale indice e le prestazioni messe a segno dai tradizionali mercati di riferimento ossia Tokyo e New York.

Iniziamo dai futures la cui intonazione appare desicamente cauta anche a causa del clima di forte tensione tra Usa e Russia sulla questione Ucraina. Il ribasso che caratterizza i contratti derivati è il primo segnale sulla possibilità che oggi Piazza Affari possa aprire la sessione con il freno a mano inserito. A supportare questa ipotesi ci sono poi i dati di chiusura della borsa di Tokyo (sessione di oggi) e di quella Usa (seduta di ieri). Nel dettaglio il mercato azionario nipponico ha mandato in archivio la giornata con l'indice Nikkei in ribasso dello 0,41 per cento a 27.122 punti.

Nonostante l'ampiezza del rosso va comunque evidenziato che il ribasso poteva essere anche peggiore considerando il trend intraday. Per quanto riguarda invece la borsa Usa, l'indice Dow Jones ha rimediato un ribasso dell'1,78 per cento a quota 34.312 punti, il paniere S&P 500 ha perso il 2,12 per cento a 4.380 punti e il Nasdaq ha rimediato un crollo del 2,88 per cento scivolando a 13.717 punti.

Borsa Italiana Oggi 18 febbraio 2022: titoli più interessanti

Come di consueto la seconda parte di questo post è dedicata a quelle quotate che, dal nostro punto di vista, potrebbero mettere a segno variazioni di prezzo anche significative grazie alla presenza di particolari news price sensitive che le riguardano.

Un titolo certamente da tenere d'occhio oggi è Eni. La quotata del Cane a Sei Zampe ha pubblicato questa mattina i conti relativi all'esercizio 2021 rendendo anche note le sue decisioni in materia di dividendo. Eni ha precisato che saranno possibili adeguamenti dei dati di preconsuntivo alla luce rilevazione del risultato della partecipazione in Saipem per il quarto trimestre e in considerazione dell’adeguamento per la rilevazione del risultato della partecipazione in Vår Energi di quarto trimestre.

Oltre al Cane a Sei Zampe, consigliamo di tenere d'occhio anche le banche. La presenza di molti dossier aperti nell'ambito del cosiddetto risiko del settore bancario potrebbe offrire molti spunti interessanti ai trader.