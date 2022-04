Borsa Italiana Oggi 26 aprile 2022: il rimbalzo è "ino". BPER Banca la migliore

© iStockPhoto

Andamento all'insegna del recupero (ma neppure più di tanto) per la borsa di Milano. Tenaris rimbalza

Le nostre previsioni sull'apertura di Borsa Italiana oggi 26 aprile 2022 sono state rispettate. Il Ftse Mib ha infatti avviato gli scambi con un leggero recupero che si è tradotto nel ritorno sopra quota 24mila punti. Dopo il forte ribasso registrato nella seduta di ieri (giorno della Liberazione), il paniere di riferimento di Piazza Affari è riuscito a mettere a segno una rimbalzino.

Tra le quotate che stanno consentendo al Ftse Mib di restare verde ci sono BPER Banca, Interpump e A2A. I segni rossi non mancano ma la loro intensità è comunque decisamente più contenuta rispetto a quella dei verdi. Per la cronaca, dopo circa un'ora dall'avvio degli scambi, sul fondo del Ftse Mib si colloca STM.

Vediamo adesso un pò di numeri per meglio inquadrare la situazione in atto oggi sull'azionario. Alle ore 10,00 il Ftse Mib registra un rialzo dello 0,54 per cento a 24038 punti. Per seguire in tempo reale la performance del paniere di riferimento si può usare il grafico in basso che riproduce l'andamento del derivato Italy40.

La lista delle quotate migliori della seduta di oggi è la seguente:

BPER Banca: +2,12 per cento a 1,63 euro

Interpump: +1,66 per cento a 39,1 euro

A2A: +1,66 per cento a 1,65 euro

Tra le quotate più in ribasso, invece, ci sono:

STM: -0,34 per cento a 35,16 euro

Iveco Group: -0,27 per cento a 5,68 euro

Moncler: -0,25 per cento a 47,56 euro

Borsa Italiana Oggi 26 aprile 2022: pre market

Come si muoverà la borsa di Milano in avvio di contrattazioni oggi 26 aprile 2022? Ci sarà una prevalenza di segni positivi oppure a dettare il ritmo degli scambi saranno i rossi? Per rispondere a queste domande procederemo nel nostro modo consueto esaminando prima l'andamento dei futures sul Ftse Mib e successivamente le performance di quelli che sono i tradizionali mercati di riferimento dell'azionariato europeo ossia Tokyo e Wall Street.

Per quello che riguarda l'intonazione dei futures, essi sono orientati al rialzo e questo è il primo segnale concreto circa la possibilità che Borsa Italiana Oggi si possono muovere in verde, recuperando almeno una parte del terreno che è stato perso nella seduta di ieri.

L'ipotesi rialzista è supportata anche dal contesto di riferimento. Sia la borsa di Tokyo oggi che quella di Wall Street ieri hanno infatti chiuso le rispettive sedute con un secco segno verde. Più nel dettaglio, la borsa del Giappone ha mandato in archivio la seduta con il Nikkei in rialzo dello 0,41 per cento a quota 26.700 punti mentre la borsa Usa ha chiuso con il Dow Jones in aumento dello 0,7 per cento a 34.049 punti, l’S&P500 in progressione dello 0,57 per cento a 4.296 punti e il Nasdaq che ha messo in cassaforte l'1,29 per cento a 13.005 punti. Se il paniere dei titoli tech è riuscito a svettare è stato grazie alle robuste prestazioni di quotate del calibro di Twitter. Il noto social ha chiuso avanti di oltre 5 punti percentuali a seguito dell'ufficializzazione da parte di Elon Musk della sua intenzione di comprare Twitter. Il patron di Tesla ha messo sul piatto 54,2 dollari per azione.

Borsa Italiana Oggi 26 aprile 2022: titoli interessanti

Quali sono le quotate da tenere d'occhio fin dal primo minimo di contrattazioni sul Ftse Mib oggi 26 aprile 2022? Come siamo soliti ripetere spesso, conoscere i titoli interessanti già prima dell'apertura degli scambi significa avere a disposizione tutto il temo necessario per posizionarsi in modo profittevole.

Se ieri ad essere protagonisti sono stati i titoli oil per effetto della discesa del prezzo del petrolio sotto quota 100 dollari al barile, oggi quelle stesse quotate sono da monitorare per il motivo diamentralmente opposto: il ritorno del prezzo del petrolio sopra i 100 dollari al barile! Attenzione quindi alle azioni Eni, Saipem e Tenaris fin dall'apertura della seduta.

Sempre restando sul Ftse Mib, movimenti interessanti potrebbero essere registrati dalle azioni Leonardo. Il colosso della Difesa, da settimane sulla cresta dell'onda per effetto della crisi geopolitica internazionale tra Russia e Occidente, potrebbe beneficiare della notizia relativa alla sottoscrizione di un accordo vincolante per la cessione della partecipazione nella joint venture Advanced Acoustic Concepts a TDSI, controllata della società francese Thales. Il closing dell'operazione sarà nella seconda metà del 2022. Alla luce di questa operazione Leonardo ha confermato la guidance 2022 riguardante il livello di indebitamento netto di gruppo che sarà pari a circa 3,1 miliardi di euro.

