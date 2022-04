Borsa Italiana Oggi 29 aprile 2022: andamento in rialzo, pochi segni rossi

© Shutterstock

Piazza Affari in rialzo nell'ultima seduta settimanale di scambi. Moncler e STM in vetta

Previsioni rispettate su Borsa Italiana Oggi 29 aprile 2022. Il Ftse Mib, muovendosi in linea con quelle che erano le attese, ha aperto gli scambi attestandosi in area 24300 punti. Nelle fasi successive il rialzo si è poi ulteriormente consolidato grazie all'ottima intonazione di una serie di quotate come Moncler e STM che, a metà mattinata, occupano la vetta del paniere di riferimento.

I segni rossi non mancano neppure oggi ma la loro intensità è moloto blanda. Per la cronaca a fare peggio sono Snam e Terna (in entrambi i casi il ribasso è inferiore al punto percentuale).

Vediamo adesso un pò di numeri per rendere più evidenti le dinamiche in atto. Alle ore 10,30 il Ftse Mib registra un rialzo dell'1,1 per cento a quota 24320 punti. Se vuoi investire in borsa puoi fare riferimento al grafico in basso che riproduce l'indice derivato Italy 40. Questa curva può essere usata per impostare la propria strategia trading intraday.

La lista delle quotate migliori della seduta di oggi comprende:

Moncler: +3,62 per cento a 51,54 euro

STM: +2,91 per cento a 36,63 euro

Unicredit: +2,15 per cento a 8,92 euro

Tra i titoli più in affanno, invece, ci sono:

Terna: -0,8 per cento a 7,83 euro

Snam: -0,64 per cento a 5,23 euro

A2A: -0,46 per cento a 1,63 euro

Per investire sulle quotate che oggi sono alle prese con le variazioni di prezzo più consistenti (sia al rialzo che al ribasso) si può operare con il CFD Trading.

Borsa Italiana oggi 29 aprile 2022: pre market

Come sarà l'apertura dell'ultima di Ottava a Piazza Affari? Oggi 29 aprile 2022 ci sarà una prevalenza di segni positivi oppure ad imporsi saranno le vendite? Iniziamo ad affrontare l'argomento partendo dalle indicazioni che si possono dedurre dall'andamento dei futures. I contratti derivati sul Ftse Mib sono orientati positivamente e questo è un segnale concreto circa la possibilità che il paniere di riferimento di Borsa Italiana possa avviare la seduta con un segno verde.

Questa tesi è anche supportata da quello che è lo scenario di riferimento. Lasciando perdere la borsa di Tokyo che oggi è rimasta chiusa per festività, concentriamo la nostra attenzione sulla performance che ha messo a segno ieri la borsa di Wall Street. Dopo tanti giorni "no", le indicazioni che sono arrivate dal mercato Usa sono state finalmente positive. La sessione di ieri della borsa di New York si è infatti chiusa con il Dow Jones in rialzo dell'1,85 per cento a 33.916 punti, l'S&P 500 in progressione del 2,47 per cento a 4.288 punti e il Nasdaq che, facendo meglio di tutti, ha chiuso con un secco +3,06 per cento salendo fino a quota a 12.872 punti. Alla base del rally del paniere di titoli tech Usa c'è stata la seduta spumeggiante di Meta Platforms. L'ex Facebook ha chiuso con un rialzo del 17,6 per cento grazie a conti trimestrali migliori delle attese. Il rally di Meta Platforms era facilmente prevedibile anche perchè il titolo era ottimamente impostato già nell'after hours di ieri a seguito proprio dei sorprendenti conti del primo trimestre 2022.

Vuoi investire sulle azioni Meta Platforms e sugli indici di Borsa da una sola piattaforma?

Borsa Italiana Oggi 29 aprile 2022: titoli su cui investire

E vediamo adesso quali sono le quotate da tenere d'occhio fin dal primo minuto di contrattazioni. L'attenzione degli investitori potrebbe oggi essere catturata da Eni e da Generali Assicurazioni.

Il Cane a Sei Zampe ha reso noti i conti del primo trimestre 2022 e ha anche fornito delle indicazioni sull'esercizo in corso. I primi tre mesi si sono chiusi con un forte balzo in avanti dei ricavi e della redditività. Il miglioramento di questi parametri è stato possibile grazie ad una buona situazione economica. Per conoscere tutti i dettagli, rimandiamo al post sulla trimestrale Eni.

Per quello che riguarda Generali Assicurazioni, invece, a fare da catalizzatore potrebbe essere l'assemblea degli azionisti in programma oggi. All'ordine del giorno dell'importante appuntamento societario c'è l'approvazione del bilancio 2021 e soprattutto la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Ricordiamo che oggi è possibile investire in azioni senza commissioni grazie all'offerta del broker eToro.



Ultima annotazione della giornata è per Intesa Sanpaolo. Anche la banca guidata da Messina oggi riunirà la sua assemblea degli azionisti per l'approvazione dei conti dell'esercizio 2021.