Borsa Italiana Oggi 12 dicembre 2022: Ftse Mib chiude a +0,11%, Telecom Italia la migliore

Andamento altalenante per la borsa di Milano nella prima seduta della settimana (12 dicembre 2022). Il Ftse Mib, come previsto dalle indicazioni dei futures, ha aperto gli scambi in leggero ribasso salvo poi portarsi oltre la parità e quindi riappiattirsi in prossimità del giro di boa delle 13,30. In generale le oscillazioni non sono state molto ampie ma sono apparse contenute in area 24200/24300 punti. Nonostante una situazione decisamente poco mossa, le quotate con spunti non sono mancate. Sia al rialzo che al ribasso ci sono titoli stati decisamente effervescenti.

Per quello che riguarda i titoli più comprati, segnaliamo Telecom Italia e Diasorin con la prima che ha segnato un rialzo di oltre il 3 per cento. Per quanto concerne invece i titoli in rosso, ad occupare le retrovie del Ftse Mib nella prima seduta della settimana sono state Pirelli e Hera (la prima ha segnato un calo di oltre il 2 per cento).

Fuori dal Fftse Mib segnaliamo il tracollo delle azioni Tod’s, a seguito della decisione di DeVa Finance di non avanzare la richiesta di procedere alla fusione mediante incorporazione di Tod’s.

Borsa Italiana oggi 12 dicembre 2022: pre market

Prima seduta della settimana per la borsa di Milano ma le previsioni non sono affatto incoraggianti. Stando alle indicazioni che arrivano dai future sul Ftse Mib e tenendo anche conto dei dati di chiusura dei mercati di riferimento (borsa di Tokyo oggi e borsa di Wall Street nella seduta di venerdì), Piazza Affari dovrebbe aprire gli scambi con un secco rosso.

Ad condizionare in modo negativo l’umore degli investitori sono almeno due fattori: il crescente sospetto che la FED proseguirà con rialzi consistenti del costo del denaro e l’incubo recessione globale.

Dicevamo dei mercati di riferimento. La borsa di Tokyo ha mandato in archivio la seduta con il Nikkei 225 in ribasso dello 0,22 per cento a quota 27842 punti. Netto predominio delle vendite anche a New York che aveva chiuso la sessione di venerdì con l’indice Dow Jones in ribasso dello 0,9 per cento a 33476 punti, l’S&P 500 in caso dello 0,73 per cento a quota 3934 punti e il paniere Nasdaq (titoli tecnologici) in flessione dello 0,7 per cento a quota 11004 punti.

Come si può vedere da questi numeri, sia la borsa di Tokyo che quella di Wall Street hanno registrato perdite anche significative nell’ultima seduta. Tuttavia ciò non significa che non si possa speculare su questi panieri. Grazie al CFD Trading, infatti, si può sempre fare trading al ribasso. Per imparare ad operare in modalità short consigliamo sempre di fare pratica con un conto demo gratuito come quello che viene gratuitamente messo a disposizione del broker eToro (100 mila euro virtuali subito disponibili per fare pratica).

APRI UN CONTO DEMO ETORO E IMPARA A FARE CFD TRADING

Borsa Italiana Oggi 12 dicembre 2022: titoli più interessanti

Quali sono le quotate da tenere d’occhio nella sessione di oggi di Borsa Italiana? I titoli da monitorare non mancano e addirittura ben tre fanno riferimento al Ftse Mib. Si tratta di Telecom Italia, di Enel e di Unicredit. Per quello che riguarda TIM, a fare da catalizzatore potrebbero essere le indiscrezioni di stampa secondo le quali il fondo KKR starebbe prendendo in considerazione la possibilità di lanciare una nuova offerta su Telecom Italia ma questa volta rivolta solo alla rete. Sempre stando ai rumors, la nuova proposta vedrebbe lo Stato come partner di KKR in Telecom Italia. Rispetto alla precedente proposta (oramai super-datata e del tutto superata) si tratta di un’offerta molto meno pesante.

Altro titolo da tenere d’occhio oggi è Enel. Il colosso del settore elettrico ha reso noto che la sua controllata Enel Chile ha perfezionato la cessione dell’intera partecipazione, pari al 99,09 per cento del capitale sociale, detenuta in Enel Transmisión Chile, società quotata cilena di trasmissione di energia elettrica, a Sociedad Transmisora Metropolitana. L’operazione avrà un impatto importante: ci sarà, infatti, un effetto positivo sull’indebitamento di Enel di ben 1,5 miliardi di euro.

Infine abbiamo Unicredit. La banca di Piazza Gae Aulenti ha reso noto che nell’ambito del processo Srep (Supervisory Review and Evaluation Process) della BCE il requisito patrimoniale Pillar 2 Capital Requirement (P2R) richiesto potrebbe aumentare leggermente rispetto all’attuale livello di 175 punti base. Unicredit ha comunque precisato che nonostante questo aumento non ci saranno impatti sulle politiche distributive per il 2022 e per il futuro sia sul funding plan che sul target di capitale. Entrambi i parametri, infatti, restano in linea con i target annunciati in precedenza.

Fuori dal Ftse Mib da tenere d’occhio è Tod’s dopo al rinuncia al delisting da Borsa Italiana.

Visto che stiamo parlando di titoli azionari, ricordiamo che grazie ad eToro è possibile acquistare azioni a zero commissioni. E in più con questo broker il deposito minimo per iniziare ad operare è pari a soli 50 dollari.

CON ETORO PUOI ACQUISTARE AZIONI SENZA COMMISSIONI DA QUI

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!