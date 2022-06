Borsa Italiana Oggi 17 giugno 2022: il rimbalzo è solo “ino”, Pirelli e Campari toniche

Le previsioni sull’apertura di Borsa Italiana oggi 17 giugno 2022 si sono rivelate veritiere. Il Ftse Mib ha infatti aperto gli scambi in rialzo anche se non è possibile parlare di un vero e proprio rimbalzo. Rispetto al forte passivo di ieri, infatti, l’entità del recupero è molto contenuta. I paniere di riferimento di Piazza Affari, infatti, si è attestato sotto i 22mila punti, confermandosi su questo livello anche nelle fasi successive.

Vediamo adesso un pò di numeri per meglio inquadrare la situazione: alle ore 10,30 il Ftse Mib avanza dell’1,77 per cento 21980 punti. Il grafico in basso riflette l’andamento del sottostante Italy40 e può essere consultato per impostare la propria strategia trading intraday.

La lista delle quotate migliori della seduta di oggi comprende:

Pirelli: +4,9 per cento a 4,22 euro

Campari: +4,01 per cento a 9,70 euro

Interpump Group: +3,8 per cento a 38,72 euro

Tra i titoli che invece sono più in affanno segnaliamo:

Leonardo: -0,83 per cento a 9,58 euro

Atlantia: -0,18 per cento a 22,11 euro

Eni: -0,11 per cento a 12,59 euro

Borsa Italiana oggi 17 giugno 2022: previsioni apertura

La seduta di ieri è stata un disastro per la borsa di Milano e, più in generale, per tutto l’azionariato globale. Il Ftse Mib ha tagliato il traguardo sui minimi di giornata a causa del panic selling che ha affondato la borsa di Wall Street. Il peso della decisione FED di alzare nuovamente i tassi di interesse è stato il grande driver ribassista che ha mandato al tappeto il mercato azionario.

Premesso questo, quali sono le previsioni in vista dell’apertura delle contrattazioni su Borsa Italiana oggi 17 giugno 2022? A prevalere saranno le vendite (e quindi il trend ribassista in atto è destinato a proseguire) oppure ci sarà un tentativo di rimbalzo?

Una prima operazione che si può fare per rispondere a queste domande è quella di guardare all’andamento dei futures sul Ftse Mib. I contratti derivati sul paniere di riferimento sono orientati al rialzo e questo è un primo segnale circa la possibilità che Borsa Italiana oggi possa aprire in recupero dopo la batosta di ieri.

La seconda operazione consiste nell’analisi delle performance messe a segno da quelli che sono i tradizionali mercati di riferimento della borsa di Milano ossia Tokyo (seduta di oggi) e Wall Street (sessioni di ieri). La borsa del Giappone ha mandato in archivio l’ultima di Ottava con l’indice Nikkei 225 in ribasso dell’1,77 per cento a quota 25963 punti.

Aria molto negativa anche a Wall Street dove il Dow Jones ha rimediato un calo del 2,42 per cento a quota 28927 punti, l’S&P 500 ha perso il 3,25 per cento a 3.667 punti e il Nasdaq ha rimediato un tracollo del 4,08 per cento a 10.646 punti). Tra i singoli titoli tech (oramai in balia della speculazione) ha spiccato Tesla che ha chiuso la giornata con un rosso di oltre 8 punti percentuali. A scatenare il sell-off sulla quotata di Musk è stato l’annuncio sull’aumento dei prezzi di vendita delle vetture in Usa.

Borsa Italiana oggi 17 giugno 2022: titoli più interessanti

Quali sono le quotate da tenere d’occhio nella seduta di oggi? In un contesto caratterizzato da un sentiment fortemente negativo, trovare titoli su cui investire non è semplice. Una quotata da monitorare potrebbe essere Ferrari. La Rossa di Maranello ieri ha presentato i target finanziari al 2026. Il gruppo punta a raggiungere, nell’anno di chiusura del piano, un fatturato netto pari a 6,7 miliardi di euro con un tasso di crescita annuo composto del 9 per cento.

Sempre al termine del plan, l'EBITDA adjusted dovrebbe essere pari a 2,5-2,7 miliardi, con un tassi di crescita medio annuo dell'11 per cento che sarebbe superiore rispetto alla crescita dei ricavi. Il margine dell'Ebitda, invece, si dovrebbe attestare nel range compreso tra il 38 e il 40 per cento.

Oltre a Ferrari, altra quotata da tenere d’occhio è Enel. Il colosso dell’elettricità ha reso noto di aver siglato gli accordi relativi alla cessione dell’intera partecipazione detenuta nel capitale sociale di PJSC Enel Russia. L’operazione, che praticamente si traduce nell’abbandono del mercato russo, avrà un effetto positivo sull’indebitamento finanziario netto consolidato per circa 550 milioni di euro, e un impatto negativo sull’utile netto reported di circa 1,3 miliardi di euro.