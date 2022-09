Borsa Italiana Oggi 20 settembre 2022: Ftse Mib passa in rosso, Banca Generali sul fondo

Le nostre previsioni sull’andamento di Borsa Italiana nella seduta di oggi 20 settembre sono state rispettate ma solo fino a metà mattinata. Il Ftse Mib ha si avviato gli scambi con un leggero rialzo in area 22200 punti ma, dopo circa un’ora dall’apertura, è poi passato in rosso attestandosi sotto questo livello.

A determinare il passaggio in negativo del paniere di riferimento di Piazza Affari sono stati i rossi molto forti di Banca Generali e di Banca Mediolanum. I segni verdi, anche in prossimità del giro di boa delle 13,30, non mancano ma la loro ampiezza è inferiore rispetto alla prima parte della seduta. Per la cronaca a fare meglio sono Pirelli e Moncler.

Vediamo adesso un pò di numeri (ovviamente provvisori): alle ore 13,30 il Ftse Mib evidenzia un ribasso dello 0,76 per cento.

I titoli alle prese con i maggiori verdi sono:

Pirelli: +0,7 per cento a 3,79 euro

Moncler: +0,66 per cento a 44,26 euro

Nexi: +0,5 per cento a 8,76 euro

Tra le quotate che invece segnano i ribassi più ampi abbiamo:

Banca Generali: -4,88 per cent a 25,53 euro

Banca Medionalum: -3,44 per cento a 6,4 euro

Interpump: -3,23 per cento a 32,98 euro

Fuori dal Ftse Mib segnaliamo le forti vendite che stanno interessando MPS (Mid Cap). Il titolo della banca toscana segna un ribasso del 5,57 per cento alle ore 13,30. Monte dei Paschi ha annunciato l’esecuzione di un raggruppamento azionario per giorno 26 settembre.

Borsa Italiana Oggi 20 settembre 2022: previsioni apertura

Cosa c’è da attendersi dall’apertura di Borsa Italiana oggi 20 settembre 2022? Ad imporsi sul Ftse Mib saranno le vendite oppure gli acquisti? Le indicazioni che arrivano dai futures sul paniere di riferimento sono incoraggianti essendo orientate su un leggero verde. La previsione più plausibile in vista dell’avvio delle contrattazioni è quindi quella di un moderato rialzo.

Il contesto di riferimento (chiusura della borsa di Tokyo oggi e di quella di Wall Street ieri) sembrerebbe supportare il velato ottimismo che sembra caratterizzare il pre-market di Borsa Italiana. La borsa del Giappone, reduce da un lunedì di festa, ha mandato in archivio la sessione di oggi con il Nikkei in rialzo dello 0,44 per cento a quota 27.688 punti. Un leggero predominio degli acquisti ha anche caratterizzato la giornata di ieri della borsa di Wall Street. La prima sessione settimanale della borsa Usa si è chiusa con l’indice Dow Jones avanti dello 0,64 per cento a 31.020 punti, l’S&P 500 in progressione dello 0,69 per cento a 3.900 punti e il Nasdaq che ha tagliato il traguardo con un verde dello 0,76 per cento a quota 11.535 punti.

Borsa Italiana oggi 20 settembre 2022: titoli più interessanti

Quali sono le quotate che oggi 20 settembre 2022 potrebbero registrare le variazioni di prezzo più interessanti? Tra i titoli da tenere d’occhio fin dall’avvio delle contrattazioni ci sono sicuramente i petroliferi. In particolare è Eni che potrebbe avere una certa visibilità. Dopo aver staccato ieri la prima tranche del dividendo 2023, oggi il Cane a Sei Zampe è stato al centro di un articolo de Il Sole 24 Ore secondo il quale il progetto di quotazione di Plenitude sarebbe stato congelato fino al prossimo anno a causa delle condizioni di mercato non favorevoli.

Ricordiamo che l’IPO di Plenitude si sarebbe dovuta tenere in estate ma a causa delle forti fluttuazioni di borsa, il Cane a Sei Zampe ha preferito bloccare tutto. Se le nuove indiscrezioni lanciate dal quotidiano di Confindustria fossero vere, allora dossier Plenitude sarebbe da archiviare fino al prossimo anno.

Spostandoci fuori dal Ftse Mib, un secondo titolo da monitorare oggi potrebbe essere Monte dei Paschi. La banca senese, in scia all’attesa per l’aumento di capitale recentemente deliberato dall’assemblea degli azionisti, è reduce da una fortissima volatilità. Oggi il titolo potrebbe essere condizionato dalla comunicazione sul raggruppamento azionario. La banca ha reso noto che l’operazione avverrà il prossimo 26 settembre e riguarderà complessive 1.002.405.887 azioni le quali saranno raggruppate nel nel rapporto di una nuova azione ogni 100 azioni esistenti. Al termine del raggruppamento delle azioni MPS il capitale della quotata sarà suddiviso in 10.024.058 azioni ordinarie.

