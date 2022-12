Borsa Italiana Oggi 22 dicembre 2022: Ftse Mib crolla dopo Wall Street, pochissimi verdi

Andamento double face per la borsa di Milano nella seduta di oggi 22 dicembre 2022. Per tutta la mattina fino all’apertura della borsa di Wall Street ha dominato l’incertezza con il Ftse Mib poco mosso. Nel pomeriggio, però, il trend è completamente cambiato con le vendite che sono diventate via via sempre più fitte. Risultato di questa svolta ribassista è stato il passaggio in rosso della stragrande maggioranza dei titoli. Alle ore 17,30 il paniere di riferimento di Piazza Affari risultava attestato a quota 23800 punti, in ribasso di un punto percentuale e mezzo in meno rispetto a ieri.

Lunghissimo l’elenco dei titoli in flessione con Iveco e STM che hanno registrato le performance peggiori. Addirittura la prima ha chiuso con un ribasso di 4 punti percentuali e mezzo.

Sulle dita di una mano i titoli in verde. Dal crollo si sono salvate solo Saipem e Buzzi Unicem. Ad ogni i verdi delle due quotate sono stati decisamente contenuti a dimostrazione di come a prevalere oggi sul listino di riferimento sia stato il sentiment negativo.

Fuori dal Ftse Mib segnaliamo il leggero rialzo di AVIO. Un rimbalzino dopo il grande crollo di ieri innescato dal fallimento della missione Vega C.

Borsa Italiana oggi 22 dicembre 2022: pre market

Le previsioni in vista dell’apertura delle contrattazioni nella penultima seduta della settimana sono incoraggianti. Stando all’orientamento dei futures, il Ftse Mib oggi 22 dicembre 2022 dovrebbe aprire gli scambi con una netta impostazione al rialzo. Considerando che già ieri la borsa di Milano aveva messo a segno una sessione brillante, si può ipotizzare che sul paniere di riferimento si stia plasmando un mini trend rialzista. Vedremo se i dati di oggi confermeranno questa indicazione.

Ricordiamo che quella di domani sarà l’ultima seduta settimanale di scambi prima delle feste. Il mercato azionario italiano tornerà alle contrattazioni giorno 27 dicembre dopo la pausa pe Santo Stefano (Vigilia di Natale e Natale cadono rispettivamente di sabato e domenica altrimenti Piazza Affari, come da calendario, sarebbe rimasta chiusa anche in questi due giorni).

Ma torniamo alla seduta di borsa di oggi. Come abbiamo già detto in precedenza i futures annunciano un avvio di scambi in rialzo. E il contesto di riferimento? Come noto a tutti, il mercato azionario europeo è condizionato dalle performance di Tokyo e di Wall Street. Vediamo quindi come è andata su questi mercati. La borsa del Giappone ha mandato in archivio la seduta di oggi con il Nikkei 225 in rialzo dello 0,46 per cento a quota 26507 punti. La progressione messa a segno dalla borsa del Giappone è stata sostenuta dall’ottima performance realizzata dal mercato americano nella seduta di ieri. A Wall Street l’indice Dow Jones ha realizzato una progressione dell’1,6 per cento salendo a 33.376 punti, mentre l’S&P 500 ha messo a segno una progressione dell’1,49 per cento a 3.878 punti e il Nasdaq ha chiuso avanti dell’1,54 per cento salendo a 10.709 punti.

Tra le singole quotate americane a fare rumore è stata soprattutto Nike. Il colosso dell’abbigliamento ha presentano ieri i conti del secondo trimestre 2022/2023. Il periodo si è chiuso con numeri brillanti: tanto i ricavi quanto gli utili, infatti, sono stati migliori delle attese degli analisti. Immediata quindi la reazione in borsa con gli investitori che hanno fatto la fila per comprare azioni Nike. Risultato del rally è stata una chiusura con un rialzo di oltre il 12 per cento a quota 115,8 dollari. La domanda che adesso imperversa diventa: cosa faranno oggi le azioni Nike a Wall Street? Cui sarà una prosecuzione del trend al rialzo oppure scatteranno le fisiologiche prese di profitto?

Staremo a vedere. Ricordiamo che scegliendo il broker eToro è possibile acquistare azioni senza commissioni. Inoltre eToro permette anche di iniziare a fare trading con un deposito minimo di base di soli 50 dollari.

–COMPRA AZIONI SENZA COMMISSIONI CON ETORO>>

Borsa Italiana Oggi 22 dicembre 2022: titoli su cui investire

Quali sono le azioni da tenere d’occhio nella seduta di oggi? Come siamo soliti ripetere su questo sito, avere un’idea di quelle che potrebbero essere le quotate potenzialmente più dinamiche, significa potersi posizionare per tempo e quindi puntare a realizzare una strategia trading efficiente.

Detto questo, alla luce proprio del clima festivo, sul Ftse Mib oggi non ci sono tanti titoli da tenere d’occhio. Una quotata che si potrebbe mettere in evidenza con movimenti significativi potrebbe essere Italgas. La società ha reso noto di aver portato a completamento l’operazione mediante la quale Medea (51,85 per cento Italgas Reti e 48,15 per cento Marguerite Gas III) è entrata nel capitale di Energie Rete Gas. L’operazione è stata realizzata attraverso il conferimento in Energie Rete Gas di asset e attività di Medea relative al trasporto del gas. La valorizzazione del conferimento è stata pari a 53 milioni di euro, a fronte del quale Medea ha ricevuto una partecipazione in Energie Rete Gas pari al 49 per cento del capitale e un importo di 30 milioni di euro.

Sempre restando sul Ftse Mib, un altro titolo da tenere d’occhio oggi potrebbe essere Saipem. La quotata engineering già ieri è stata al centro di un rally molto forte sostenuto dal rialzo del prezzo del petrolio. La novità di oggi su Saipem riguarda l’azionariato. Dalle comunicazioni Consob che sono state diffuse il 21 dicembre 2022 si apprende che il 12 dicembre 2022 Intesa Sanpaolo ha ridotto la sua partecipazione nel capitale di Saipem al 2,992 per cento da una situazione precedente del 3,423 per cento al 19 luglio 2022. La banca guidata da Messina ha quindi tagliato la sua partecipazione nel capitale di Saipem.

Visto che parliamo di titoli azionari, approfittiamo per ricordare che con il broker eToro si possono comprare azioni a zero commissioni e con un deposito minimo di partenza di soli 50 dollari.

–APRI UN CONTO ETORO E COMPRA AZIONI A ZERO COMMISSIONI>>

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!