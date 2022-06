Borsa Italiana Oggi 24 giugno 2022: bancari al rimbalzo? Previsioni ottimistiche su apertura

La borsa di Milano oggi 24 giugno 2022 dovrebbe aprire gli scambi in positivo. Questa è l’indicazione che arriva dai futures sul Ftse Mib (orientati positivamente) e dall’analisi del contesto di riferimento. Dopo il ribasso di ieri, quindi, Piazza Affari dovrebbe provare a recuperare. Tra i settori che potrebbero fare la differenza ci potrebbe essere quello bancario. Come spiegheremo meglio nel prossimo paragrafo, infatti, le banche sono state le “responsabili” dei recenti cali del mercato italiano e il loro possibile rimbalzo odierno potrebbe significare un recupero per tutto il Ftse Mib.

Per quello che riguarda il contesto di riferimento, sia Tokyo oggi che Wall Street ieri hanno messo a segno rialzi di un certo interesse. La borsa del Giappone ha mandato in archivio la seduta odierna con il Nikkei in progressione dell’1,23 per cento a quota 26.492 punti. Prevalenza di verdi anche a Wall Street che ha invece chiuso la sessione di ieri con il Dow Jones in rialzo dello 0,64 per cento a 30.677 punti, l’S&P 500 avanti dello 0,95 per cento a 3.796 punti e il Nasdaq che, facendo meglio di tutti, ha messo in cassaforte l’1,62 per cento attestandosi a quota 11.232 punti.

Ricordiamo che le variazioni di prezzo registrate dagli indici di borsa possono essere sempre sfruttate per fare trading attraverso i CFD. Fondamentale è scegliere un broker autorizzato per operare. eToro (qui la nostra recensione completa) può essere la scelta ideale visto che mette a disposizione la comoda demo gratuita. L’account dimostrativo eToro può essere attivato seguendo questo link in basso senza bisogno di lasciare il sito.

Borsa Italiana oggi 24 giugno 2022: titoli da tenere d’occhio

Vediamo adesso quali sono le quotate che conviene tenere d’occhio fin dall’apertura degli scambi. Tra i titoli interessanti non può che esserci Saipem. La quotata engineering, dopo l’annuncio relativo alle condizioni dell’aumento di capitale da 2 miliardi di euro in partenza a fine mese, ha rimediato due sedute da incubo. La domanda che oggi i traders si pongono non può che riguardare la reazione del titolo oil a questo forte calo: ci sarà un rimbalzo oppure anche oggi la quotata oil sarà in preda al panic selling?

Sempre restando sul settore petrolifero, altro titolo da tenere d’occhio è Eni. Il Cane a Sei Zampe ha annunciato ieri sera il rinvio dell’IPO di Plenitude. La decisione di posticipare l’operazione è stata adottata a causa delle condizioni deteriorate del mercato come abbiamo avuto modo di mettere in evidenza in questo post. La mossa di Eni potrebbe avere un impatto sul titolo. Chi volesse fare trading online sulle azioni Eni deve sapere che, usando il broker eToro, non dovrà pagare commissioni. Inoltre eToro consente anche di iniziare ad operare con un deposito minimo di partenza di soli 50 dollari.

Clicca qui e apri un conto con eToro>>>zero commissioni nel trading sulle azioni

E per finire un riferimento al settore bancario. La sessione di ieri non è stata affatto semplice per le quotate del finance. Che oggi possa essere l’occasione per un rimbalzo delle quotazioni? Staremo a vedere.