Borsa Italiana Oggi 25 maggio 2022: Ftse Mib chiude a +1,5%. Azioni Eni in vetta

Le nostre previsioni sull’apertura di Borsa Italiana e sull’andamento nel corso della seduta sono state rispettate. Nonostante un contesto non positivo (ieri il Nasdaq ha chiuso in forte ribasso a causa del tracollo dei titoli del colossi tech), il Ftse Mib si è mosso sul verde fin dal primo minuto di contrattazioni. Il paniere di riferimento di Piazza Affari è salito fino a 24mila punti per poi attestarsi leggermente sotto quest’area nelle fasi successive e quindi prendere il largo dopo l’apertura di Wall Street.

In termini percentuali la variazione è diventata consistente nel corso della giornata. Tra i titoli che hanno registrato le performance positive più consistenti ci sono stati Eni e Unipol mentre, per quello che riguarda le quotate in difficoltà, a fare peggio sono state Saipem e Banca Generali

Ecco alcuni numeri per meglio inquadrare la situazione: alle ore 17,30 il rialzo del Ftse Mib era pari all’1,5%. Il grafico in basso riflette l’andamento del derivato Italy 40 e può essere usato per fare impostare la propria strategia trading intraday.

La lista delle quotate migliori della seduta di oggi ha compreso:

Eni: +3,75 per cento a 14,12 euro

Unipol: +3,31 per cento a 4,99 euro

BPER Banca: +2,8 per cento a 1,87 euro

Tra le quotate che invece sono alle prese con i ribassi più ampi abbiamo:

Saipem: -3,15 per cento a 5,19 euro

Banca Generali: -1,11 per cento a 31,29 euro

Recordati: -0,29 per cento a 41,38 euro

Borsa Italiana Oggi 25 maggio 2022: pre market

Quali sono le previsioni che si possono fare sull’apertura di Borsa Italiana oggi 25 maggio 2022? A dominare il paniere di riferimento di Piazza Affari saranno le vendite o gli acquisti? Per rispondere a queste domande procederemo nelle due solite direzioni: analisi sull’andamento dei contratti Futures sul Ftse Mib e rilevazioni sui dati di chiusura di quelli che sono i tradizionali mercati di riferimento dell’azionariato europeo e quindi: borsa di Tokyo (seduta di oggi) e borsa di Wall Street (sessione di ieri).

Per quello che riguarda il primo punto, ossia l’analisi sull’impostazione dei futures, si può rilevare una spiccata prevalenza dei segni positivi. Questo è un segnale molto chiaro circa la possibilità che l’indice di riferimento della borsa di Milano sia destinato ad aprire la seduta di oggi in rialzo.

L’ipotesi rialzista non trova però grande supporto nelle performance dei mercati di riferimento. Sia la borsa di Tokyo che, soprattutto, quella di Wall Street hanno archiviato le rispettive sedute in ribasso. Più nel dettaglio, la borsa del Giappone ha chiuso la sessione di metà settimana con il Nikkei in flessione dello 0,26 per cento a quota 26.678 punti. Nel corso della giornata, il paniere di riferimento della borsa nipponica ha oscillato tra un minimo di 26.578 punti e un massimo di 26.796 punti.

Molto peggio è andata alla borsa di New York che ha invece chiuso la seduta di ieri con l’indice Dow Jones in rialzo frazionale dello 0,15 per cento a quota 31.929 punti, mentre l’S&P500 ha registrato un calo dello 0,81 per cento a 3.941 punti e il Nasdaq, a causa del tracollo dei titoli tech, ha lasciato sul parterre ben il 2,35 per cento crollando a 11.264 punti.

Borsa Italiana oggi 25 maggio 2022: titoli su cui investire

Quali sono le quotate da tenere d’occhio nella sessione di borsa di oggi di oggi 25 maggio 2022? Come siamo soliti ripetere spesso, conoscere i titoli potenzialmente più interessanti già prima dell’apertura degli scambi, significa avere tutto il tempo di cui si ha bisogno per posizionarsi in modo profittevole. Detto questo, a differenza di tante altre occasioni in cui è molto difficile trovare quotate con potenziale appena, oggi ci sono ben tre big da tenere d’occhio. Si tratta di Stellantis, Unipol e UnipolSAI.

Il colosso dell’automotive potrebbe essere condizionato dall’annuncio della sottoscrizione di un accordo vincolante e definitivo con Samsung SDI avente ad oggetto la costruzione di un impianto per la produzione di batterie per veicoli elettrici a Kokomo (Indiana), negli Stati Uniti. L’impianto sarà operativo dal 2025 e avrà una capacità produttiva annuale iniziale di 23 gigawattora (GWh), con l’obiettivo di aumentare a 33 GWh negli anni successivi.

Per quello che riguarda le due quotate della galassia Unipol, invece, a fare da driver potrebbe essere la decisione dell’agenzai Moody’s di alzare i rating sulla solidità finanziaria delle due compagnie assicurative. Nel dettaglio il rating di Unipol è stato portato a Ba1 mentre quello di UnipolSAI a Baa2.

Lasciando il paniere di riferimento di Piazza Affari, un’altra quotata da tenere d’occhio è MFE-MediaForEurope. L’ex Mediaset ha reso noti i dati finanziari del primo trimestre 2022.