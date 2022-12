Borsa Italiana Oggi 28 dicembre 2022: trend incerto, titoli migliori e peggiori

Andamento come da attese per la borsa di Milano. Il Ftse Mib ha avviato gli scambi della seduta di metà settimana in modo contratto ma senza scivoloni verso il basso. L’impressione che si sta avendo anche oggi è che gli investitori siano proiettati verso un fine 2022 all’insegna della tranquillità. Vedremo se questo trend sarà confermato anche domani e dopodomani.

Ma torniamo all’andamento odierno. Alle ore 12,30 il paniere di riferimento di Piazza Affari è attestato in area 23870 punti ed evidenzia un rialzo dello 0,10 per cento rispetto a ieri.

Clima da calma piatta quindi, e, a differenza di quanto avvenuto anche recentemente, non ci sono quotate che sono alle prese con movimenti significativi ad eccezione di Saipem che a metà seduta è sul fondo del paniere di riferimento con un ribasso di oltre il 3 per cento (gli altri titoli in rosso sono CNH Industrial e Hera). Al rialzo segnaliamo solo Amplifon e ERG con la seconda che al giro di boa delle 13 segna un calo del 2 per cento circa.

Borsa Italiana oggi 28 dicembre 2022: previsioni apertura

Seduta di metà settimana per la borsa di Milano. Dopo la flessione di ieri, le previsioni in vista dell’odierna apertura di contrattazioni sono decisamente incerte segno che, come spesso accaduto in passato, tutto sarà deciso nei primi minuti di scambi.

Il contesto di riferimento è il primo fattore a supporto dell’ipotesi sull’avvio incerto. Sia la borsa di Tokyo nella seduta di oggi 28 dicembre 2022 che quella di Wall Street nella sessione di ieri, hanno evidenziato un andamento insicuro e, a tratti, caratterizzato da un sentiment negativo. Ma vediamo un pò di numeri. La borsa del Giappone ha mandato in archivio la giornata con il Nikkei 225 in ribasso dello 0,4 per cento a quota 26340 punti. Il leggero calo del mercato nipponico è stato una conseguenza dell’andamento incerto della borsa americana (ricordiamo che Wall Street è rimasta chiusa in occasione della Festa di Santo Stefano). Ieri la borsa di New York ha chiuso la seduta con una progressione dello 0,11 per cento a 33.242 punti, l’S&P 500 ha invece rimediato un calo dello 0,4 per cento a 3.829 punti e il Nasdaq ha fatto i conti con un ribasso dell’1,38 per cento a quota 10.353 punti.

A fare rumore sul listino Usa è stato il tracollo (l’ennesimo) di Tesla. La quotata dell’auto elettrica ha rimediato un ribasso monstre di oltre l’11 per cento. Tesla si appresta a chiudere un anno già per lei terribile (le valutazioni si sono dimezzate) nel peggiore dei modi. Alla base del nuovo crollo delle azioni Tesla ci sono le indiscrezioni di stampa in merito alla possibilità che a gennaio possa esserci una riduzione della produzione nello stabilimento di Shanghai.

Borsa Italiana Oggi 28 dicembre 2022: titoli su cui investire oggi

Dopo aver fatto luce sul clima in vista dell’apertura delle contrattazioni a Piazza Affari, vediamo adesso quali sono i titoli che conviene tenere d’occhio in vista dell’avvio degli scambi. Complice il clima semifestivo (tra l’altro anche oggi la sessione di trading after hours è chiusa per festività) non ci sono tante quotate da monitorare. Mancando anche i temi forti, è necessario essere molto certosini nella selezione dei titoli.

Due quotate potrebbero registrare oggi movimenti di prezzo significativi: Eni e Intesa Sanpaolo. Per quello che riguarda il titolo del Cane a Sei Zampe, a fare da catalizzatore potrebbero esser le decisioni Consob secondo cui lo scorso 16 dicembre Goldman Sachs Group ha ridotto la partecipazione aggregata detenuta nel gruppo petrolifero dal precedente 5,901 per cento allo 0,819 per cento. Sono sempre le comunicazioni Consob sulle partecipazioni rilevanti a poter offrire un assist anche alle azioni Intesa Sanpaolo. Dall’aggiornamento Consob si apprende che sempre lo scorso 16 dicembre Goldman Sachs Group ha ridotto la partecipazione aggregata nel capitale della banca, portandola dall’8,39 per cento allo 0,952 per cento.

