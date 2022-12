Borsa Italiana Oggi 6 dicembre 2022: Ftse Mib chiude a -1,15%, Diasorin/Nexi sul fondo

Andamento in rosso doveva essere e andamento in ribasso è effettivamente stato. Il Ftse Mib, come da attese, ha aperto gli scambi con un leggero rosso attestandosi in area 24500 punti. Nel corso delle fasi successive il paniere di riferimento di Piazza Affari ha consolidato questo livello sia pure senza grandi strappi al ribasso. Nel secondo pomeriggio, però, le vendite sul Ftse Mib si sono intensificate tanto da portare il Ftse Mib a chiudere con un ribasso dell’1,15 per cento a quota 24265 punti.

Ad appesantire il listino di riferimento di Piazza Affari sono state Diasorin e Nexi, entrambe in ribasso di oltre il 3 per cento. Sul fronte opposto, i verdi presenti sono stati decisamente più contenuti. Per la cronaca a guidare il Ftse Min sono state Leonardo e Unicredit (in entrambi i casi il rialzo è stato comunque inferiore all’1 per cento).

Borsa Italiana Oggi 6 dicembre 2022: previsioni apertura

Cosa attende l’apertura di Borsa Italiana oggi 6 dicembre 2022? Il colore di avvio sarà rosso oppure verde? Per rispondere a queste domande iniziamo dall’analisi dei futures sul Ftse Mib. I contratti derivati sul paniere di riferimento di Piazza Affari sono orientati al ribasso e questo è il primo segnale concreto circa la possibilità che oggi la borsa di Milano possa aprire in rosso. Del resto è il contesto di riferimento il primo fattore a sostegno dell’ipotesi ribassista. La borsa di Wall Street, infatti, ha mandato in archivio la prima sessione della settimana con una prevalenza di segni negativi. Nel dettaglio, il Dow Jones ha chiuso la seduta con un calo dell’1,4 per cento a quota 33.947 punti, mentre l’S&P 500 ha subito una flessione dell’1,79 per cento a 3.999 punti e il Nasdaq ha fatto peggio di tutti rimediando un ribasso dell’1,93 per cento a 11.240 punti.

La situazione di tensione che ha caratterizzato Wall Street non ha condizionato più di tanto il listino nipponico. La borsa di Tokyo ha infatti chiuso la seduta di oggi con il Nikkei 225 avanti dello 0,24 per cento a quota 27886 punti.

Tirando quindi le somme: da un lato abbiamo il precedente di Tokyo caratterizzato da un segno positivo e dall’altro quello di Wall Street con i listini Usa imbottiti di rossi. In questo contesto la borsa di Milano dovrebbe aprire gli scambi con un calo frazionale.

E a proposito di indici di borsa: grazie al CFD Trading si può speculare sia al rialzo (long) che al ribasso (short). Per imparare a tradare indici con i CFD è fondamentale fare prima pratica con un conto demo gratuito come quello che viene messo a disposizione dal broker eToro.

APRI GRATIS UN CONTO DEMO ETORO DA 100.000 EURO VIRTUALI

Borsa Italiana Oggi 6 dicembre 2022: titoli su cui investire

Quali sono le quotate da tenere d’occhio nella seduta di oggi? Complice il clima semifestivo (a partire da domani e fino a venerdì la sessione di trading after hours di Borsa Italiana sarà chiusa per festività in occasione dell’8 dicembre) non ci sono grandi quotate da tenere d’occhio a Piazza Affari.

Qualche spunto potrebbero interessare solo le azioni Saipem (già ieri protagoniste di acquisti molto forti grazie alla promozione degli analisti di Fitch). Oggi ad influenzare la quotata del settore oil potrebbe essere la notizia relativa all’esercizio dell’opzione di acquisto riguardante la drillship di settima generazione Santorini, che sta già operando nella flotta del gruppo sulla base di un contratto di noleggio a lungo termine siglato nel 2021 con Samsung Heavy Industries. Il prezzo di esercizio dell’opzione di acquisto è stato pari a 230 milioni di dollari.

Fuori dal Ftse Mib, invece, spunti potrebbero essere su Webuild. Il costruttore ha reso noto di aver firmato in consorzio un contratto per le tratte B2 e C dell’Autostrada Pedemontana Lombarda. Il valore complessivo della commessa è pari a 1,26 miliardi di euro.

Visto che stiamo parlando di titoli azionari, ricordiamo ai nostri lettori che scegliendo il broker eToro è possibile acquistare azioni senza commissioni. E in più eToro consente di iniziare ad operare a partire da un deposito minimo di partenza di soli 50 dollari-

CON ETORO PUOI ACQUISTARE AZIONI A ZERO COMMISSIONI

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!