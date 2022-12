Borsa Italiana Oggi 9 dicembre 2022: Ftse Mib debole, Stellantis sul fondo

Andamento decisamente incerto a Piazza Affari nell’ultima seduta della settimana. Il leggero rialzo che ha caratterizzato i primissimi minuti di scambi, infatti, è immediatamente rientrato. Come da attese, infatti, il Ftse Mib ha aperto le contrattazioni in verde, grazie alla spinta di Tokyo e di Wall Street, ma successivamente è passato in rosso. A metà seduta il paniere di riferimento di Piazza Affari era attestato in area 24100 punti con una flessione dello 0,4 per cento rispetto alla chiusura di ieri.

Un ribasso così contenuto potrebbe indurre a pensare che sul Ftse Mib oggi non ci siano titoli interessanti. Invece le quotate che si muovono in modo significativo non mancano. Tra i titoli in ribasso spicca il rosso di Stellantis. In negativo anche Unicredit e Banco BPM. Tra le quotate che invece stanno registrando gli apprezzamenti più forti ci sono Prysmian Amplifon.

Fuori dal Ftse Mib segnaliamo il leggero apprezzamento dell’1 per cento di Brunello Cucinelli. La maison ieri ha raggiunto i suoi massimo di sempre.

Borsa Italiana Oggi 9 dicembre 2022: pre market

Dopo la sessione semi-festiva di ieri (Borsa Italiana aperta ma ritmo delle contrattazioni molto contenuto a causa della festività dell’Immacolata Concezione), le indicazioni per l’ultima di Ottava sono moderatamente positive. I futures sul Ftse Mib, infatti, sono orientati al rialzo e questo è un segnale tangibile circa la possibilità che il Ftse Mib oggi 9 dicembre possa aprire la seduta in verde. A dare sostegno all’ipotesi rialzista sono anche i risultati dei mercati di riferimento. Da Tokyo a Wall Street, infatti, è stato tutto un dominare di segni verdi.

Più nel dettaglio, la borsa del Giappone ha chiuso l’ultima seduta della settimana con il Nikkei 225 avanti dell’1,18 per cento a 27901 punti. Il rialzo della piazza nipponica è stato un risultato dell’ottima impostazione della borsa di Wall Street. L’azionariato Usa ha infatti archiviato la seduta di giovedì con l’indice Dow Jones in progressione dello 0,55 per cento a quota 33781 punti, l’S&P 500 avanti dello 0,75 per cento a quota 3963 punti e il paniere Nasdaq che ha messo in cassaforte l’1,14 per cento a quota 11082 punti.

Il rialzo messo a segno dalla borsa americana nella sessione di ieri, però, difficilmente potrà consentire a Wall Street di chiudere la settimana in verde. Tenendo conto dei dati del giovedì, il trend è comunque negativo con lo S&P 500 che ha perso su base settimanale il 2,6 per cento, il Nasdaq in calo di oltre il 3 per cento e il Dow Jones che registra un arretramento dell’1,8 per cento. A condizionare in negativo tutto l’azionario Usa sono i timori per la recessione del 2023.

Restando al mercato azionario Usa, oggi, lato market mover, è prevista la pubblicazione dell’indice dei prezzi alla produzione relativo al mese di novembre.

L’indice PPI fornirà alla Federal Reserve, ma anche agli investitori che sono attivi sul mercato Usa, ulteriori indicazioni sul trend dell’inflazione e quindi sulle prossime decisioni di politica monetaria del Fomc della FED (in ballo c’è la scelta tra un rialzo dei tassi di 50 punti base e un aumento di 75 punti base).

Secondo Courtney Garcia, consulente senior di Payne Capital Management, è altamente probabile che il “mercato azionario ha dipeso quest’anno dall’inflazione e probabilmente continuerà a dipendere dall’inflazione“.

Borsa Italiana Oggi 9 dicembre 2022: titoli su cui investire

A causa del clima festivo che caratterizza i mercati, oggi non ci sono tanti titoli da tenere sotto occhio. Tra l’altro anche oggi la sessione di Trading After Hours di Piazza Affari è sospesa e ciò ha impatto sugli scambi.

Ciò premesso, qualche spunto potrebbe esserci su Eni (Ftse Mib) e su Brunello Cucinelli. Il cane a sei zampe proprio ieri ha reso noto concluso il programma di acquisto di azioni proprie. La società ha reso noto che nel periodo compreso tra il 28 e il 29 novembre 2022 ha acquistato n 4.322.849 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 14,0850 euro per azione e per un controvalore complessivo di 60.887.377,41 euro.

Con gli acquisti menzionati si è concluso il programma di acquisto di azioni proprie di Eni per il 2022. Più nello specifico il programma era stato avviato il 30 maggio 2022 e il 29 luglio 2022 Eni aveva comunicato al mercato l’aumento dell’impegno per il buy-back a 2,4 miliardi di euro.

Per quello che riguarda Brunello Cucinelli, invece, ieri il titolo ha raggiunto su Borsa Italiana il massimo storico a quota 69,1 euro. Il rally è stato innescato dal netto miglioramento delle previsioni sul fatturato del 2022. Alla luce delle vendite di ottobre e novembre, la Società umbra stima per l’esercizio una crescita del giro d’affari intorno al 28 per cento. In una nota la Brunello Cucinelli ha affermato che “gli ordini in portafoglio per la Primavera – Estate 2023 sono molto consistenti sia in termini di quantità che di qualità e questo ci porta ad immaginare un prossimo anno 2023 molto, molto interessante, con una sana crescita intorno al 12 per cento e un sano e giusto profitto; di conseguenza è plausibile pensare di poter raggiungere un importantissimo traguardo, e cioè 1 miliardo di fatturato“.

